Ca sĩ "đập mặt xây lại", đổi đời sau 10 năm, ở nhà 10 tỷ, nhiều bất động sản từ Hà Nội tới TPHCM

Nhắc đến ca sĩ có màn ''lột xác'' ấn tượng nhất showbiz Việt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Đức Phúc. Anh chàng sinh năm 1996 tại Hà Nội và được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi đoạt giải quán quân cuộc thi Giọng hát Việt năm 2015.

Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, trong suốt thời gian tham gia chương trình, ngoại hình của Đức Phúc luôn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Theo đó, nam ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực nhưng vẻ ngoài lại có phần kém thu hút. Thậm chí thời điểm đó, Đức Phúc còn phải hứng chịu những bình luận ác ý về ngoại hình của bản thân.

Đây là cú sốc tinh thần khá lớn với nam ca sĩ sinh năm 1996. Sau cuộc thi, Đức Phúc gần như biến mất khỏi showbiz thời gian dài. Đến năm 2017, anh chàng gây bất ngờ khi tái xuất với diện mạo điển trai không hề thua kém các thần tượng âm nhạc Hàn Quốc.

Sẵn có giọng hát nội lực giờ thêm ngoại hình dễ nhìn, Đức Phúc như hổ được chắp thêm cánh. Từ đó, sự nghiệp của Đức Phúc không ngừng thăng hoa. Tên tuổi của Đức Phúc càng tỏa sáng sau chương trình Anh trai say hi mùa đầu tiên 2024.

Tuy nhiên, hành trình đó chưa bao giờ là dễ dàng với Đức Phúc. Nam ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh mình cầm 2 chiếc cúp của Giọng hát Việt và Anh trai say hi, và viết trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn tới chính sự nỗ lực của bản thân.

Đức Phúc xưng mình là “cậu” và viết: “Cảm ơn cậu vì đã luôn nghiêm túc, luôn hết mình, luôn cố gắng nỗ lực và không bao giờ từ bỏ".

Trả lời sau đó trên báo Tuổi Trẻ, Đức Phúc bày tỏ rằng: “Nếu có theo dõi hành trình của tôi thì khán giả biết rằng đó không phải là một hành trình êm đềm, không trải hoa hồng, mà thực tế là rất nhiều chông gai.

Có lúc lên lúc xuống, và có những lúc Phúc gần như muốn buông bỏ về Hà Nội để tiếp tục theo đuổi ngành học thiết kế nội thất, không tham gia nghệ thuật nữa”.

Có thể thấy, sau 10 năm, Đức Phúc đã có màn lột xác, đổi đời đầy ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn nghệ thuật. Tên tuổi của nam ca sĩ sinh năm 1996 gắn liền với các ca khúc: Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Hết thương cạn nhớ…

Ngoài giải quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc còn từng nhận giải Ngôi sao đang lên tại Vlive Awards 2017, giải Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật nhất tại WeChoice Awards 2017…

Bên cạnh sự nghiệp, Đức Phúc còn gây chú ý bởi độ giàu có của mình. Tháng 10/2021, nam ca sĩ khiến dân tình choáng ngợp khi khoe căn hộ mới mua có giá hơn 10 tỷ đồng.

Báo Thể thao văn hóa đưa tin, căn nhà của nam ca sĩ nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM với diện tích 120m2 gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách.

Đức Phúc chính là người tự lên ý tưởng thiết kế và trực tiếp giám sát quá trình xây dựng ngôi nhà. Anh chọn phong cách thiết kế hiện đại, tối giản với gam màu trắng tinh khiết để mang đến cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Không chỉ vậy, Đức Phúc từng mua nhà và xe sang để báo hiếu bố mẹ. Năm 2020, nam ca sĩ mua tặng đấng sinh thành chiếc xế hộp có giá hơn 1 tỷ đồng. Và tặng bố mẹ 1 căn nhà ở Hà Nội, thiết kế hiện đại.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Đức Phúc đi làm lo cho gia đình là chính. Tôi muốn bố mẹ có cuộc sống ổn định nhất” (nguồn: Gia đình & xã hội).

Về đời tư, Đức Phúc từng có chia sẻ chú ý về nụ hôn đầu đời năm 25 tuổi. Anh kể trong chương trình Sing & Share Show - Mở triệu ước mơ, nam ca sĩ đã có những giây phút trải lòng về chuyện yêu đương với MC Dustin Nguyễn.

Đức Phúc không ngại thừa nhận: "Tôi từng có cảm tình với 5, 10 người cùng một lúc. Nhưng ở đây dừng ở việc là mình nhìn họ và cảm thấy thích thôi". Bên cạnh đó, Đức Phúc còn tiết lộ anh thích mẫu người yêu có ngoại hình đẹp và đến thời điểm hiện tại anh chỉ có một mối tình.

Đáng chú ý, Đức Phúc còn thừa nhận bản thân có nụ hôn đầu tiên vào năm 25 tuổi và đối với anh đó là một trải nghiệm thú vị. Hiện tại, Đức Phúc rất kín tiếng về đời. Anh chàng vẫn mong rằng bản thân tìm được tình yêu đích thực.