Ca sĩ Khánh Phương liên quan thế nào trong vụ án lừa đảo tại Công ty Nhật Nam

Như Thời báo VTV đã đưa tin, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (công ty Nhật Nam) cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ca sĩ Khánh Phương không bị xử lý hình sự

Theo cáo trạng, đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) người đăng ký kết hôn với bị can Thúy, cơ quan tố tụng xác định ông được Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty CP Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động vốn cho các công ty của Thúy, cũng không biết nguồn tiền do phạm tội mà có, nên Cơ quan điều tra (CQĐT) không đặt vấn đề xử lý hình sự đối với ông.

Một người chồng khác của bị can Thúy là ông Mai Thanh Tùng có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 5000 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam bị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mười bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cụ thể, 10 đồng phạm gồm: 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); 8 thành viên Ban chiến lược công ty gồm: Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984), Lê Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972).

Cáo trạng xác định, từ 2020 đến 2023, Thúy đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.000 tỷ đồng được dùng để chi trả gốc cho các hợp đồng, còn gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi huy động vốn, Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam sang tài khoản cá nhân. Bị can cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Trong quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã kê biên hàng loạt bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến bị can Thúy, trong đó có căn hộ 2007, tòa The Prince (19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) nhờ ông Phương đứng tên.

Danh sách tài sản bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại Đắk Lắk; 24 ở Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 tại phường Tùng Thiện (Hà Nội).

Ngoài ra, 72 tài khoản đứng tên Thúy và nhân viên bị phong tỏa; tài khoản của Công ty Nhật Nam và các đơn vị liên quan cũng bị phong tỏa với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

CQĐT đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Theo VKS Nhân dân TP Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy nhiều lỗ hổng trong cấp phép và quản lý hoạt động doanh nghiệp huy động vốn, yếu tố tạo điều kiện cho hành vi phạm tội. Viện kiểm sát sẽ kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục và phòng ngừa.