Ca sĩ Vbiz giàu nứt vách đáp trả khi bị nói đang phải chật vật đi tìm lại hào quang

Bảo Thy từng là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Vpop đời đầu. Mới đây, cô đã kết hợp với Quang Vinh phát hành MV mang tên Ôm anh khi em muốn khóc. Sự trở lại của cặp đôi sau 18 năm sau thành công của Ngôi nhà hoa hồng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bên cạnh những lời khen ngợi, có một số netizen lại để lại bình luận cho rằng cô đang cố gắng "tìm lại hào quang" sau thời gian dài vắng bóng. Cụ thể, dưới một bài đăng trên mạng xã hội, một cư dân mạng để lại bình luận: "Tội, tìm lại hào quang quài mà không thấy". Trước nhận xét này, Bảo Thy không né tránh mà thẳng thắn phản hồi: "Chị có bao giờ phải tìm đâu em ơi. Chị rất chill nha, không cần phải lo cho chị đâu".

Khi một tài khoản khác tiếp tục nhắc đến cụm từ "hành trình tìm lại hào quang", nữ ca sĩ một lần nữa đáp lại đầy thoải mái: "Chill lắm, không cần tìm gì hết bé bi nha". Màn tương tác của Bảo Thy nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không ít khán giả cho rằng cách phản hồi của nữ ca sĩ vừa văn minh, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để thể hiện quan điểm cá nhân.

Ca sĩ Bảo Thy và Quang Vinh mới ra mắt ca khúc pop ballad mới. Ảnh: Tổng hợp

Nữ ca sĩ thẳng thắn lên tiếng đáp trả khi bị nói đang đi tìm lại hào quang cũ. Ảnh: Chụp màn hình

Bảo Thy từng là một trong những ngôi sao đình đám của thế hệ 8X, 9X với loạt bản hit như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Xin đừng xát muối trái tim em... Trong giai đoạn đỉnh cao, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn.

Năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật thường xuyên để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Được biết, ông xã của Bảo Thy là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Bảo Thy là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Vpop đời đầu. Ảnh: FBNV

Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như thời kỳ đỉnh cao, Bảo Thy vẫn giữ được sức hút đáng kể trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, các chuyến du lịch xa xỉ và cuộc sống đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cô được xem là một trong những mỹ nhân Vbiz có cuộc sống hôn nhân viên mãn và kín tiếng bậc nhất.

Hiện tại, Bảo Thy cùng gia đình đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng nằm tại một khu đô thị cao cấp ở TP.HCM. Đây là tổ ấm được ông xã doanh nhân Phan Lĩnh chuẩn bị từ trước khi cả hai về chung một nhà, sau đó tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Căn biệt thự gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng hệ thống sân vườn thoáng đãng. Điểm nhấn đặc biệt là khu vực hồ bơi được đầu tư kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn tối đa cho các thành viên trong gia đình.