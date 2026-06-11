Ca sĩ Việt Nam duy nhất từng góp mặt trong bài hát cổ động World Cup là ai?

Khi nhắc đến các ca khúc World Cup, người hâm mộ thường nhớ ngay đến những bản hit đình đám như “Waka Waka” của Shakira hay “The Cup of Life”, “Mùa hè Italia”. Thế nhưng ít ai biết rằng Việt Nam cũng từng có một nghệ sĩ góp mặt trong một dự án âm nhạc gắn với World Cup.

Người đó chính là Đinh Mạnh Ninh.

Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trong MV Oh Africa.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2009 khi Đinh Mạnh Ninh giành chiến thắng tại cuộc thi có sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh trên cả nước. Phần thưởng đặc biệt dành cho quán quân không chỉ là danh hiệu, mà còn là tấm vé sang Mỹ tham gia thu âm ca khúc “Oh Africa” cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Đây là dự án được thực hiện bởi hai ngôi sao âm nhạc nổi tiếng thế giới là Akon và Keri Hilson nhằm hướng tới World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Trong bản thu âm này còn có sự góp mặt của dàn hợp xướng nổi tiếng Soweto Gospel Choir cùng đại diện đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Dù không phải ca khúc chính thức của World Cup 2010, “Oh Africa” vẫn được xem là một trong những bài hát đồng hành thành công nhất của giải đấu. Ca khúc mang đậm tinh thần đoàn kết, niềm tự hào châu Phi và khát vọng vượt qua mọi ranh giới bằng bóng đá.

Đối với Đinh Mạnh Ninh, đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Thời điểm đó, nam ca sĩ mới ngoài 20 tuổi và chưa phải là gương mặt nổi tiếng của làng nhạc Việt. Việc được đứng chung trong một dự án quốc tế với Akon là cơ hội hiếm có mà không nhiều nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội chạm tới.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày xuất hiện trong “Oh Africa”, Đinh Mạnh Ninh vẫn là một gương mặt được nhiều khán giả yêu mến nhờ chất giọng nội lực cùng khả năng sáng tác. Những năm gần đây, anh hoạt động khá kín tiếng nhưng vẫn duy trì các dự án âm nhạc riêng và thường xuyên xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật lớn.