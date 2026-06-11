Việt Nam có 1 mỹ nhân sau sinh 3 lần vẫn bụng phẳng eo 58cm, hơn cả thiếu nữ: Kiểu ăn của cô rất đáng học hỏi

Mới đây, cư dân mạng không khỏi kinh ngạc khi thấy bà mẹ 3 con Hải Băng diện trang phục ôm sát, màu trắng trên sân pickleball. Sau nhiều năm vắng bóng khỏi sân khấu để tập trung chăm sóc gia đình, ca sĩ Hải Băng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Điều khiến nhiều chị em bất ngờ là nữ ca sĩ đã trải qua 3 lần sinh nở liên tiếp nhưng vẫn có thể lấy lại vòng eo chỉ 58cm.

Đằng sau hành trình ấy không phải là phép màu, mà là sự kiên trì thay đổi lối sống và đặc biệt là việc áp dụng chế độ ăn Keto một cách nghiêm túc.

Hải Băng từng chật vật vì tăng cân, vòng eo sồ sề sau sinh con thứ ba

Năm 2017, Hải Băng kết hôn với Thành Đạt và lần lượt chào đón ba thiên thần nhỏ là Kem, Koi và Kio. Tuy nhiên, mỗi lần sinh con lại là một thử thách khác nhau với cơ thể của nữ ca sĩ.

Sau khi sinh bé đầu tiên, Hải Băng mất khoảng 3 tháng để đưa cân nặng về mức 55kg. Đến lần sinh thứ hai, dù vóc dáng có phần đầy đặn hơn nhưng cô vẫn giữ được sự săn chắc nhờ áp dụng những phương pháp giảm mỡ đơn giản như ủ muối nóng, quấn bụng bằng tinh dầu thảo mộc và duy trì vận động nhẹ nhàng.

Thế nhưng sau lần sinh thứ ba, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Hải Băng từng chia sẻ cô cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, vòng bụng tích mỡ rõ rệt, phần đùi và cánh tay cũng to hơn trước. Trong suốt 6 tháng, nữ ca sĩ kiên trì thực hiện đủ các phương pháp từng giúp mình lấy lại vóc dáng trước đây, từ quấn đai siết eo đến ủ nóng vùng bụng, nhưng kết quả không như mong đợi.

Sự thay đổi ngoại hình khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng và mất tự tin. Chính lúc đó, Hải Băng quyết định nhìn lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày và tìm kiếm một phương pháp phù hợp hơn.

Chế độ ăn Keto giúp Hải Băng giảm thêm 13kg, lấy lại eo 58cm

Sau quá trình tìm hiểu, Hải Băng lựa chọn chế độ ăn Keto (Ketogenic Diet) kết hợp tập luyện thể dục đều đặn.

Nữ ca sĩ loại bỏ hoàn toàn đường và tinh bột khỏi thực đơn hàng ngày, đồng thời duy trì chế độ này liên tục trong 3 tháng. Kết quả mang lại vượt ngoài mong đợi khi cô giảm thêm 13kg, vòng eo thu gọn xuống còn 58cm.

Không chỉ cân nặng thay đổi, Hải Băng còn cho biết cơ thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn và tinh thần cũng tích cực hơn trước.

Keto là gì mà giúp nhiều người giảm cân hiệu quả?

Keto là chế độ ăn rất ít carbohydrate (carb), tăng chất béo lành mạnh và cung cấp lượng đạm vừa phải.

Thông thường, cơ thể chúng ta sử dụng glucose từ cơm, bánh mì, bún, phở, mì... làm nguồn năng lượng chính. Khi lượng carb bị cắt giảm mạnh, cơ thể sẽ chuyển sang đốt cháy chất béo để tạo năng lượng, sinh ra các hợp chất gọi là ketone. Trạng thái này được gọi là ketosis.

Chính cơ chế đó giúp cơ thể huy động lượng mỡ dự trữ, từ đó hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ hiệu quả hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ Keto có thể giúp:

Hỗ trợ giảm cân trong thời gian ngắn.

Giảm cảm giác thèm ăn.

Tăng tốc độ sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng.

Cải thiện một số chỉ số đường huyết ở người thừa cân hoặc béo phì.

Hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng khi kết hợp vận động hợp lý.

Người ăn Keto được ăn những gì?

Một thực đơn Keto thường ưu tiên các nhóm thực phẩm như:

Chất đạm

Thịt bò.

Thịt gà.

Cá hồi.

Cá ngừ.

Trứng.

Chất béo lành mạnh

Quả bơ.

Dầu olive.

Dầu dừa.

Các loại hạt.

Rau xanh ít tinh bột

Rau cải.

Xà lách.

Bông cải xanh.

Dưa leo.

Cần tây.

Trong khi đó, người theo Keto cần hạn chế hoặc loại bỏ:

Cơm.

Bún.

Phở.

Bánh mì.

Khoai tây.

Nước ngọt.

Bánh kẹo.

Trà sữa và các loại đồ uống chứa nhiều đường.

Không phải ai cũng phù hợp với chế độ Keto

Dù mang lại hiệu quả giảm cân nhanh cho nhiều người, Keto không phải lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người.

Trong giai đoạn đầu, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng "cúm Keto" với các biểu hiện như:

Mệt mỏi.

Đau đầu.

Chóng mặt.

Khó tập trung.

Táo bón.

Ngoài ra, những người mắc bệnh gan, bệnh thận, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng giảm cân bền vững không chỉ phụ thuộc vào một chế độ ăn. Điều quan trọng là duy trì tổng lượng calo hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài.