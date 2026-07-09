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Cả thế giới đã hồi hộp từ bây giờ: Mbappe và đội Pháp xuất hiện trước giờ G trận tứ kết, lịch sử ở Qatar 4 năm trước có lặp lại?

| | Lifestyle

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam) là tâm điểm World Cup lúc này.

Không khí World Cup 2026 đang ngày càng nóng khi các đội tuyển mạnh nhất tiến vào loạt trận tứ kết, khi suốt mấy ngày nay, không có một trận đấu nào không kịch tính diễn ra. Một trong những cái tên hot nhất - đội tuyển Pháp cùng siêu sao Kylian Mbappe đã xuất hiện trước người hâm mộ vào ngày 9/7 khi đến nơi tập luyện. Pháp sẽ đối đầu với Morocco trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 10/7 (giờ Việt Nam).

Cả thế giới đã hồi hộp từ bây giờ: Mbappe và đội Pháp xuất hiện trước giờ G trận tứ kết, lịch sử ở Qatar 4 năm trước có lặp lại? - Ảnh 1.

Một đám đông ở Boston (Mỹ) đã chống chọi với cái nóng gay gắt để chờ đợi những người hùng của mình. Đội tuyển Pháp, vừa có chiến thắng lớn trước Thụy Điển, đang tiến về Đại học Bentley để tập luyện. Dù đáng tiếc cho người hâm mộ khi đội đã lâu không dừng lại chụp ảnh hay ký tặng, mọi người dường như vẫn rất hạnh phúc khi chỉ cần nhìn thoáng qua những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Các fan tụ tập trước khách sạn để gặp đội tuyển Pháp

“Đây là đám đông lớn nhất từ trước đến nay tập trung để nhìn thấy Mbappe và Đội tuyển Quốc gia Pháp đến nơi tập luyện trước trận tứ kết vào ngày mai. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và cuồng nhiệt tại khách sạn Four Seasons Boston với sự kết hợp của cả các CĐV Pháp lẫn Morocco.", phóng viên Jack Daryl, một người đã tác nghiệp tại hiện trường cho biết.

Không khí World Cup ngập tràn Boston

Lịch sử ở Qatar có lặp lại?

Hành trình tại World Cup của Đội tuyển Pháp đã thử thách sức mạnh hàng công, sự kiên nhẫn cũng như bản lĩnh của họ, nhưng trận tứ kết tới đây gặp Morocco sẽ mang đến cho thầy trò HLV Didier Deschamps một trải nghiệm khác biệt: bài kiểm tra bóng đá thực sự toàn diện đầu tiên của họ tại giải đấu lần này.

Đây là cuộc tái đấu của trận bán kết World Cup 2022 4 năm trước, khi mà Pháp đã chấm dứt hành trình lịch sử của Morocco tại Qatar. Nhưng lần này, đại diện Bắc Phi tới đây không còn với tư cách một đội bóng gây bất ngờ, mà là một tập thể tự tin, đầy tài năng và không ngần ngại bộc lộ tham vọng vô địch.

Pháp ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay - một trận đấu đòi hỏi bản lĩnh và sự kiên nhẫn nhiều hơn là lối chơi thanh thoát. Paraguay đã chủ động đá thấp, giảm nhịp độ trận đấu và buộc Pháp phải tìm cách xuyên thủng một hàng phòng ngự dày đặc.

Cả thế giới đã hồi hộp từ bây giờ: Mbappe và đội Pháp xuất hiện trước giờ G trận tứ kết, lịch sử ở Qatar 4 năm trước có lặp lại? - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Các học trò của Deschamps đã làm vừa đủ, với việc Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ bảy của mình tại kỳ World Cup này. Dù vậy, màn trình diễn đó cũng nhấn mạnh rằng vòng knock-out đang bắt đầu đặt ra những bài toán hóc chuẩn hơn cho một tập thể vốn sống nhờ vào sự tỏa sáng của các ngôi sao hàng công trong phần lớn giải đấu.

Đối đầu với Morocco, thử thách sẽ rất khác. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đã chứng minh họ biết cách chịu đựng áp lực, kiểm soát thế trận trong những khoảng thời gian nhất định và trừng phạt đối thủ bằng tốc độ lẫn sự chính xác.

Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 16 đội đã củng cố hình ảnh của một đội bóng càng chơi càng hay sau khi vượt qua vòng bảng với tành tích bất bại.

Morocco trước đó đã thể hiện đẳng cấp ở một bảng đấu đầy tính cạnh tranh khi giành được 7 điểm trước các đối thủ Brazil, Scotland và Haiti. Những màn trình diễn ấn tượng này đã hiện thực hóa niềm tin của họ rằng: họ đến đây không chỉ để tái hiện lại cảm xúc kỳ diệu của năm 2022.

Nguồn: Instagram, Reuters

Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Morocco: Không cản được Mbappe

Theo Chi Chi

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