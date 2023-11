Cả xe Mitsubishi nhập và lắp đều được hỗ trợ hết trước bạ, chủ xe tiết kiệm tới hơn 130 triệu phí lăn bánh

Theo xu thế khuyến mãi và giảm giá chung trên toàn thị trường, toàn bộ danh mục sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam cũng được ưu đãi trong tháng 11/2023 nhưng là hỗ trợ trước bạ thay vì giảm thẳng vào giá bán như nhiều xe khác. Mức hỗ trợ từ 50% đến 100% tuỳ mẫu xe, quy đổi cao nhất tới khoảng 135 triệu đồng.

Ngoài khoản hỗ trợ trước bạ, khách mua xe Mitsubishi tháng này còn có thêm quà tặng phụ kiện và bảo hiểm với giá trị cao nhất khoảng 40 triệu đồng.

Tất cả xe Mitsubishi được phân phối chính hãng đang được hỗ trợ 50-100% trước bạ và tặng phụ kiện

Xe nhập được hỗ trợ 100% trước bạ

Ở thời điểm này, một trong những điểm thiệt thòi lớn của xe nhập khẩu so với xe lắp ráp trong nước là không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Để giảm bớt chi phí lăn bánh cho người mua xe nhập khẩu, Mitsubishi hiện hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho những dòng xe Attrage, Xpander Cross, Pajero Sport và Triton nhập từ Thái Lan.

Mẫu xe được hỗ trợ nhiều nhất là Pajero Sport do có giá niêm yết cao nhất. Hai phiên bản Pajero Sport 4x2 và 4x4 AT máy diesel có giá niêm yết 1,13 tỷ và 1,365 tỷ đồng đang được hỗ trợ trước bạ với giá trị tương đương lần lượt 113 triệu và 136,5 triệu đồng. Cả 2 bản này đều được tặng thêm bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 18-19 triệu đồng.

Mẫu bán tải Triton cũng được tặng 100% trước bạ cho 3 phiên bản 4x2 AT MIVEC, 4x2 AT Athlete và 4x4 AT Athlete. Giá các phiên bản dao động từ 650 triệu đến 905 triệu đồng. Mẫu xe này cũng được tặng bảo hiểm vật chất 1 năm cho bản tầm trung. Riêng với bán tải còn có thêm quà tặng là nắp thùng trị giá 21 triệu đồng hoặc camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng tuỳ bản.

Attrage có 3 phiên bản MT, CVT và CVT Premium với giá niêm yết từ 380 triệu đến 490 triệu đồng cũng được hỗ trợ 100% trước bạ quy đổi từ 38-49 triệu đồng. Quà tặng phụ kiện kèm theo có ăng ten vây cá hoặc camera lùi.

Xpander Cross với màu sơn cam-đen (giá 703 triệu đồng) được hỗ trợ 100% trước bạ, còn các màu khác (giá 698 triệu đồng) chỉ nhận được 50% trước bạ. Quà tặng kèm có camera 360 độ và bảo hiểm vật chất 1 năm.

Xpander phiên bản AT hiện cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như những mẫu xe trên, giá trị tương đương 59,8 triệu đồng. Giá niêm yết của xe là 598 triệu đồng.

Xe lắp ráp được hỗ trợ 50% trước bạ

Xe lắp ráp trong nước hiện nay vẫn được Chính phủ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Các mẫu xe Mitsubishi lắp ráp tại Việt Nam được nhà phân phối hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ nữa. Qua đó, khách mua xe Mitsubishi lắp ráp trong nước như Xpander hay Outlander vẫn tiết kiệm được 100% lệ phí trước bạ.

Xpander bản MT và AT Premium cao cấp nhất được hỗ trợ 50% trước bạ như nhau, với giá trị quy đổi lần lượt là 28 triệu và 35 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn được tặng thêm camera lùi, còn bản cao cấp nhất được tặng kèm camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng cùng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Outlander với 2 bản CVT và CVT Premium có mức hỗ trợ trước bạ tương đương 42 triệu và 47,5 triệu đồng. Cả 2 bản đều được tặng thêm camera 360 độ và tới 2 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 20 triệu đồng).

Ngoài ra, Mitsubishi còn một mẫu xe nhập sắp bán tại Việt Nam là Xforce cũng có khuyến mãi cho người đặt sớm, gồm 2 năm bảo dưỡng hoặc 40.000 km tuỳ điều kiện tới trước. Khách đặt cọc Xforce còn có thêm 1000 điểm tích luỹ trên ứng dụng Mitsubishi Connect+.