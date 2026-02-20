Khi con người già đi, đặc biệt là sau 68 tuổi, các chức năng cơ thể dần suy giảm, và thể lực không còn mạnh mẽ như thời trẻ. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi vẫn giữ được sức sống và sự độc lập của tuổi trẻ, thích thú với các hoạt động và những chuyến đi chơi.

Khi chúng ta già đi, sự an toàn của nhiều hoạt động thường nhật bắt đầu bị thách thức, đặc biệt là một số hoạt động trước đây vốn ổn định, nay có thể trở nên không phù hợp và thậm chí gây ra các vấn đề về sức khỏe khi chúng ta lớn tuổi.

Các bác sĩ thường khuyên người cao tuổi nên đặc biệt chú ý đến một số điều trong cuộc sống hàng ngày ở độ tuổi này, và nên tránh một số hoạt động , đặc biệt là những hoạt động có thể gây căng thẳng cho cơ thể hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các bác sĩ thường khuyến cáo rằng ở độ tuổi này, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý đến lối sống. Một số hoạt động nên hạn chế hoặc tránh hẳn, nhất là những việc có thể tạo gánh nặng cho cơ thể hoặc làm tăng rủi ro tai nạn

Các bác sĩ khuyên rằng những người trên 68 tuổi nên ở nhà xem tivi thay vì ra ngoài làm 5 việc này:

1. Làm việc nặng

Sau 68 tuổi, các cơ quan trong cơ thể như xương, cơ, tim mạch đều bước vào giai đoạn lão hóa. Mật độ xương giảm, sức mạnh và độ bền của cơ bắp suy yếu.

Dù nhiều người vẫn nghĩ mình còn đủ sức làm việc nặng như dọn dẹp nhà cửa, khiêng vác đồ đạc…, nhưng những hoạt động này có thể gây căng cơ, trật khớp, thậm chí gãy xương. Người bị loãng xương – đặc biệt là phụ nữ – có nguy cơ cao hơn.

Ví dụ, khi tự di chuyển đồ nội thất hoặc vật nặng mà không có hỗ trợ, cột sống rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, các chuyên gia khuyên người trên 68 tuổi nên tránh lao động nặng, chia sẻ việc nhà với gia đình hoặc nhờ người hỗ trợ để giảm nguy cơ chấn thương.

2. Đến nơi đông người, tiềm ẩn rủi ro

Tuổi càng cao, khả năng giữ thăng bằng, phản xạ, thị lực và thính lực đều giảm sút. Ở những nơi đông đúc như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…, nguy cơ va chạm và té ngã tăng cao.

Một cú ngã ở người cao tuổi không chỉ gây gãy xương mà còn có thể dẫn đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng.

Ngoài ra, nơi đông người còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, đặc biệt trong mùa cúm hoặc khi có dịch truyền nhiễm. Hệ miễn dịch suy yếu khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn và hồi phục chậm hơn.

Nếu cần ra ngoài, nên chọn nơi yên tĩnh, an toàn và tốt nhất có người thân đi cùng.

3. Thức khuya, dậy quá sớm hoặc tập luyện quá sức

Một số người cao tuổi có thói quen dậy rất sớm và ngủ muộn để “tranh thủ vận động”. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng mệt mỏi ở tuổi già đã giảm đáng kể. Việc sinh hoạt thất thường hoặc vận động kéo dài có thể gây áp lực cho tim mạch.

Đặc biệt với người có bệnh nền như tăng huyết áp hoặc bệnh tim, tập luyện cường độ cao như chạy bộ đường dài, nâng tạ… có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Các bác sĩ khuyến nghị nên duy trì vận động ở mức vừa phải, khoảng 30–60 phút mỗi ngày. Những hình thức nhẹ nhàng như đi bộ, thái cực quyền, yoga sẽ phù hợp hơn, vừa giúp duy trì sự linh hoạt vừa hỗ trợ tinh thần thư giãn.

4. Tùy tiện dùng “mẹo dân gian”, bài thuốc truyền miệng

Nhiều người cao tuổi dễ tin vào các “bài thuốc gia truyền”, thực phẩm chức năng hoặc phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không có bằng chứng khoa học rõ ràng, thậm chí có thể tương tác với thuốc đang dùng, gây tác dụng phụ nguy hiểm hoặc làm bệnh nặng thêm.

Vì vậy, khi có vấn đề sức khỏe, người cao tuổi nên đến cơ sở y tế và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc hay thử nghiệm các phương pháp “thần kỳ” chưa được kiểm chứng.

5. Đi xa một mình

Khi tuổi cao, thể lực và phản xạ suy giảm, việc đi xa trong thời gian dài có thể gây mệt mỏi quá mức. Nếu xảy ra sự cố sức khỏe mà không có người thân bên cạnh, việc xử lý sẽ khó khăn hơn.

Tốt nhất nên đi cùng người thân hoặc bạn bè. Nếu buộc phải đi một mình, cần tìm hiểu trước về cơ sở y tế tại điểm đến để đảm bảo có thể được hỗ trợ kịp thời khi cần.

Sau 68 tuổi, dù nhiều người vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, nhưng sự thay đổi của cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Việc điều chỉnh lối sống, tránh lao động nặng, hạn chế nơi đông người, duy trì vận động vừa phải, không tin theo phương thuốc thiếu kiểm chứng và hạn chế đi xa một mình sẽ giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng tuổi già an toàn hơn.

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Khi có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn.