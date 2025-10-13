Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các hộ gia đình có con từ 13 - 15 tuổi chú ý: Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không kết bạn Zalo mà liên hệ ngay với cơ quan Công an

13-10-2025 - 10:58 AM | Kinh tế số

Gia Lai đã phát đi cảnh báo về chiêu trò gian mạo danh cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công để lừa đảo.

Các hộ gia đình có con từ 13 - 15 tuổi chú ý: Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không kết bạn Zalo mà liên hệ ngay với cơ quan Công an- Ảnh 1.

Ngày 8/10, ﻿Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ hành chính công để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

Theo thông báo, trong những ngày đầu tháng 10/2025, trên địa bàn xã Đề Gi xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã này, gọi điện đến các hộ dân có con trong độ tuổi 13-15.

Các đối tượng này tự xưng là cán bộ Trung tâm, yêu cầu người dân đến "cập nhật thông tin công dân", ﻿"tạo lập hồ sơ điện tử". Thậm chí, chúng còn đề nghị người dân kết bạn qua Zalo để hướng dẫn chi tiết, nhằm khai thác dữ liệu cá nhân phục vụ mục đích xấu.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn Bắc khẳng định, các đơn vị này không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc tạo lập hồ sơ điện tử qua điện thoại hay Zalo.

"Các đối tượng lừa đảo hiện nay rất tinh vi, thường lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước để tạo lòng tin. Người dân cần bình tĩnh, xác minh kỹ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân", đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi cho biết.

Trung tâm cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân,... qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không kết bạn Zalo hoặc làm theo hướng dẫn của các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ hành chính công.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để giải quyết.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

