Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại

12-10-2025 - 16:39 PM | Kinh tế số

Chỉ cần làm nhanh thao tác đơn giản này, bạn không lo ai đó đọc trộm tin nhắn Zalo, Messenger của mình

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại- Ảnh 1.

Trong thời đại số, điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là “kho dữ liệu cá nhân” của mỗi người. Hầu hết các thông tin riêng tư như tin nhắn, hình ảnh, tài khoản ngân hàng hay các cuộc trò chuyện quan trọng đều được lưu trữ và cập nhật liên tục trên thiết bị này. Chính vì vậy, việc bảo vệ quyền riêng tư trên điện thoại ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Đặc biệt với các ứng dụng nhắn tin như Zalo và Messenger — những nền tảng được người Việt sử dụng phổ biến để trò chuyện, làm việc và kết nối hàng ngày — thông báo tin nhắn thường sẽ hiện trực tiếp lên màn hình khóa. Điều này giúp người dùng tiện theo dõi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân nếu điện thoại rơi vào tay người khác.

Để tránh những tình huống “dở khóc dở cười” như bị đọc trộm tin nhắn hay để lộ các cuộc trò chuyện riêng tư, bạn hoàn toàn có thể chủ động ẩn nội dung tin nhắn xuất hiện trên màn hình khóa. Việc này không chỉ tăng cường bảo mật mà còn giúp bạn yên tâm hơn trong mọi hoàn cảnh. Dưới đây là cách thực hiện trên Zalo và Messenger.

﻿Cách ẩn tin nhắn Zalo ở màn hình khoá trực tiếp trên ứng dụng

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại. Sau đó, bạn chuyển sang tab “ Cá nhân ” rồi nhấn vào “ Cài đặt ” có biểu tượng hình bánh răng cưa ở góc bên phải phía trên màn hình.

Bước 2: Bạn nhấn vào “ Thông báo ” trong phần Cài đặt. Tại tùy chọn “ Xem trước tin nhắn ”, bạn gạt công tắc từ phải sang trái để tắt tính năng này. Sau khi thao tác thành công, màn hình điện thoại chỉ hiển thị dưới dạng “Zalo. Bạn có tin nhắn mới” khi có người nhắn tin.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại- Ảnh 2.

﻿Cách ẩn tin nhắn Messenger ở màn hình khoá trực tiếp trên ứng dụng

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger sau đó nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện của bạn ở góc trên, bên trái tại màn hình chính của ứng dụng.

Bước 2: Nhấn tiếp vào Thông báo & âm thanh.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại- Ảnh 3.

Bước 3: Tắt tùy chọn Hiển thị bản xem trước bằng cách gạt nút tròn từ phải sang trái.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại- Ảnh 4.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger trên màn hình khóa thông qua phần Cài đặt﻿

* ﻿ Đối với iPhone

﻿Bước 1 : ﻿Bạn mở phần “ Cài đặt ” trên điện thoại iPhone rồi chọn mục “ Thông báo ”.

﻿ Bước 2 : Tiếp theo, bạn nhấn vào “ Hiển thị bản xem trước ”. Tại đây, bạn chọn “ Khi được mở khóa ” hoặc “ Không ” để hoàn tất quá trình ẩn tin nhắn của toàn bộ các ứng dụng trên màn hình điện thoại.

Cách ẩn tin nhắn Zalo, Messenger hiện trên màn hình khóa điện thoại- Ảnh 5.

* ﻿ Đối với thiết bị Android

﻿ Bước 1: ﻿ ﻿Bạn truy cập vào phần “ Cài đặt ” trên điện thoại rồi nhấn chọn mục “ Màn hình khóa ”.

﻿Bước 2 : Sau đó, bạn chọn tại mục “ Thông báo ”.

Bước 3 : Để tắt xem trước tin nhắn, tại đây bạn chọn vào mục Tin nhắn.

Bước 4: Chọn vào phần Cài đặt thông báo trong ứng dụng.

Bước 5: Ở phần Xem trước tin nhắn, bạn gạt nút sang trái để ẩn nội dung của tin nhắn khi nó xuất hiện trên màn hình thông báo.

Thông báo quan trọng từ Cục Thuế từ ngày 11 - 12/10

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

