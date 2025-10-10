Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng từ Cục Thuế từ ngày 11 - 12/10

10-10-2025 - 17:31 PM | Kinh tế số

Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số thời điểm trong 2 ngày từ 11 - 12/10.

Ngày 10/10, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi 2 thông báo liên tiếp về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

﻿Theo đó, Cục Thuế sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng từ ngày 11 - 12/10.

﻿Trong thời gian này, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Thông báo quan trọng từ Cục Thuế từ ngày 11 - 12/10- Ảnh 1.

Thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành Thuế (Ảnh: Cục Thuế (Bộ Tài chính))

﻿Cụ thể, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khung thời gian: từ 18 giờ ngày 11/10 đến 2 giờ ngày 12/10; từ 11 giờ đến 19 giờ ngày 12/10.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cũng tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khoảng thời gian: từ 21 giờ đến 22 giờ 30 ngày 11/10; từ 15 giờ đến 16 giờ 30 ngày 12/10.

Ngoài hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử chi tiết, bao gồm: dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Cổng thông tin Thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan TMĐT), Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), dịch vụ thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế yêu cầu căn cứ kế hoạch triển khai của Cục Thuế đăng tải trên website, thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời để người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vốn hóa vượt 177 tỷ USD khẳng định một điều

Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vốn hóa vượt 177 tỷ USD khẳng định một điều Nổi bật

70.000 người vừa bị lộ giấy tờ, thông tin cá nhân

70.000 người vừa bị lộ giấy tờ, thông tin cá nhân Nổi bật

Một Big Four dùng AI viết báo cáo, nhiều lỗi bịa đặt và phải hoàn tiền, ngành kiểm toán đứng trước khủng hoảng niềm tin

Một Big Four dùng AI viết báo cáo, nhiều lỗi bịa đặt và phải hoàn tiền, ngành kiểm toán đứng trước khủng hoảng niềm tin

16:27 , 10/10/2025
Đường dây lập sàn tiền ảo WorldMall, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của 4.800 nhà đầu tư

Đường dây lập sàn tiền ảo WorldMall, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của 4.800 nhà đầu tư

15:28 , 10/10/2025
Sử dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai

Sử dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai

14:40 , 10/10/2025
Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới!

Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới!

14:08 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên