Ứng dụng VNeID hỗ trợ thực hiện những thủ tục hành chính nào trong 25 dịch vụ công không thu hồ sơ giấy từ 1/10?

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu bắt buộc phải thực hiện trực tuyến. Đây là một bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, buộc người dân và cơ quan chức năng phải chuyển đổi sang phương thức làm việc số.

Dưới đây là danh sách chi tiết 25 dịch vụ công thiết yếu này, được phân chia theo các lĩnh vực quản lý:

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã có Căn cước công dân.

2. Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân.

3. Đăng ký thường trú.

4. Đăng ký tạm trú.

5. Khai báo tạm vắng.

6. Thông báo lưu trú.

7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy.

8. Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (phạt nguội).

9. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

10. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

11. Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

12. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi.

13. Cấp, đổi lại giấy phép lái xe.

14. Đăng ký khai sinh.

15. Đăng ký khai tử.

16. Đăng ký kết hôn.

17. Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

18. Thủ tục liên thông: Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng.

19. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đăng ký biến động nhà đất).

20. Cấp điện mới từ lưới điện trung áp/hạ áp

21. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

22. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

24. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

25. Đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Những dịch vụ và giấy tờ người dân đã có trên ứng dụng VNeID

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã có Căn cước công dân.

2. ﻿Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân.

3. Đăng ký thường trú.

4. Đăng ký tạm trú.

5. Thông tin cư trú.

6. Thực hiện thông báo lưu trú.

7. Thông tin giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe các loại.

8. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

9. Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

10. Dịch vụ liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

11. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

12. Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

13. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy.

14. ﻿Cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, nhiều giấy tờ, thủ tục hành chính thiết yếu đã được triển khai trên VNeID, song vẫn còn một số dịch vụ công chưa được tích hợp đầy đủ.

Hiện, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử để đồng bộ, tích hợp giấy tờ điện tử trên VNeID, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đối với những dịch vụ còn chưa được tích hợp trên VNeID, người dân có thể thực hiện tại Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn sau: ﻿

Bước 1: Truy cập địa chỉ của Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn;

Bước 2: Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản định danh trên VNeID;

Bước 3: Tại trang chủ, nhập từ khóa thủ tục mà bạn cần làm trên thanh tìm kiếm. Sau đó hệ thống sẽ ra danh sách các thủ tục có liên quan đến từ khóa, bạn chọn vào thủ tục muốn làm;

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về thủ tục, lệ phí, thành phần hồ sơ…bạn xem qua để chuẩn bị;

Bước 5: Chọn cơ quan thực hiện. Sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Đính kèm đầy đủ các giấy tờ rồi đóng lệ phí;

Bước 6: Kiểm tra lại một lần nữa các thông tin. Sau đó chọn Nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ hiện thông báo bạn đã nộp hồ sơ thành công.Lúc này bạn có thể xem lại hồ sơ đã nộp, cập nhật nếu có sai sót và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ.