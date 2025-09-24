Cách bật tính năng nhận thông báo khi có người lạ đăng nhập trái phép vào tài khoản Zalo, Facebook của bạn

Trong thời đại số, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Tại Việt Nam, Facebook và Zalo là hai nền tảng được sử dụng phổ biến nhất.

Nếu như Facebook là mạng xã hội toàn cầu, giúp người dùng kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin và kinh doanh trực tuyến, thì Zalo được xem như ứng dụng “quốc dân” với hàng chục triệu người Việt sử dụng để nhắn tin, gọi điện và phục vụ nhiều tiện ích khác.

Chính vì mức độ phổ biến đó, hai ứng dụng này đã dần trở thành “mục tiêu béo bở” của hacker. Từ việc đánh cắp tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến việc giả mạo người thân vay tiền, các hình thức tấn công ngày càng tinh vi.

Vậy phải làm thế nào để tự bảo vệ mình? Một trong những “lá chắn” quan trọng là tính năng cảnh báo khi có đăng nhập lạ.

Cảnh báo đăng nhập lạ là gì?

Cảnh báo đăng nhập lạ là một tính năng bảo mật được tích hợp sẵn trên các nền tảng như Facebook hay Zalo. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người dùng mỗi khi có ai đó cố gắng đăng nhập tài khoản từ một thiết bị, trình duyệt hoặc vị trí chưa từng sử dụng trước đó.

Thông báo sẽ hiển thị chi tiết về loại thiết bị, thời gian và địa điểm đăng nhập. Nhờ vậy, chủ tài khoản có thể nhanh chóng nhận diện hành vi bất thường, kịp thời đổi mật khẩu hoặc chặn truy cập, giảm nguy cơ bị chiếm đoạt và lợi dụng để lừa đảo.

Cách bật cảnh báo đăng nhập lạ trên Facebook

Trên Facebook, tính năng cảnh báo đăng nhập lạ đóng vai trò như “chuông báo động”, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện khi có thiết bị hoặc vị trí bất thường cố gắng truy cập vào tài khoản. Việc kích hoạt không chỉ giúp bạn kiểm soát các hoạt động đăng nhập mà còn tạo thêm một lớp bảo mật để ngăn chặn kịp thời nguy cơ bị chiếm đoạt. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Vào ứng dụng Facebook, chọn biểu tượng ba gạch (☰) ở góc màn hình.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt & quyền riêng tư sau đó chọn mục Cài đặt .

Bước 3: Trong phần Mật khẩu và bảo mật , tìm đến tùy chọn Cảnh báo đăng nhật .

Bước 4: Bật chế độ thông báo qua ứng dụng, email hoặc cả hai.

Kể từ đó, bất cứ khi nào tài khoản của bạn đăng nhập từ thiết bị lạ, Facebook sẽ gửi thông báo ngay lập tức.

Cách bật cảnh báo đăng nhập lạ trên Zalo

Zalo cũng cung cấp tính năng tương tự nhằm bảo vệ người dùng trước các nguy cơ xâm nhập trái phép. Khi một thiết bị mới cố gắng đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký, đồng thời gửi thông báo về thiết bị chính để xác nhận. Nhờ đó, chỉ chủ tài khoản mới có thể cho phép hoặc từ chối đăng nhập. Người dùng có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, vào mục Cá nhân chọn Cài đặt .

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật .

Bước 3: Tìm mục Bảo mật 2 lớp và bật chế độ này.

Sau khi kích hoạt, mỗi khi có thiết bị lạ đăng nhập vào tài khoản, Zalo sẽ gửi tin nhắn hoặc thông báo đến máy của bạn.