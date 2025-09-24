Cảnh sát chính thức công bố thủ lừa đảo tinh vi mới bị phát hiện

Ảnh minh họa

Eurojust cho biết, theo đề nghị của các cơ quan chức năng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Eurojust đã điều phối một chiến dịch quy mô lớn trên khắp châu Âu để chặn đứng một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi bằng tiền điện tử.

Trong “ngày cao điểm” hành động, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có kẻ được cho là chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo. Thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến, đối tượng này đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân tại Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và nhiều nước khác, chiếm đoạt ít nhất 100 triệu euro.

Trong ngày hành động chung, 5 địa điểm đã bị khám xét tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như ở Ý, Romania và Bulgaria; đồng thời các tài khoản ngân hàng và những tài sản tài chính khác cũng bị phong tỏa. Đối tượng chủ mưu bị tình nghi phạm tội lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền.

Vụ lừa đảo đã diễn ra trong nhiều năm, với kẻ chủ mưu đưa ra lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử thông qua những nền tảng trực tuyến siêu tinh vi. Phần lớn các khoản đầu tư này bị chuyển hướng, chủ yếu sang các tài khoản ngân hàng ở Litva để rửa tiền.

Khi nạn nhân tìm cách rút lại khoản đầu tư, họ bị yêu cầu nộp thêm các khoản phí, sau đó trang web dùng để lừa đảo biến mất. Kết quả là các nhà đầu tư mất phần lớn, thậm chí trong một số trường hợp là toàn bộ số tiền của mình.

Eurojust đã hỗ trợ thành lập một đội điều tra chung (JIT) giữa cơ quan chức năng Tây Ban Nha và Litva nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin về sơ đồ lừa đảo này. Vụ lừa đảo đã diễn ra ít nhất từ năm 2018, bao trùm 23 quốc gia khác nhau, hoặc là nơi chuyển hướng số tiền lừa đảo, hoặc là nơi có nạn nhân cư trú.

Ngoài việc hỗ trợ thành lập JIT, Eurojust còn điều phối ngày hành động chung và tổ chức các cuộc họp phối hợp để chuẩn bị. Cơ quan này cũng hỗ trợ thực hiện Lệnh bắt giữ châu Âu, Lệnh điều tra châu Âu và các lệnh phong tỏa tài sản.

Từ tháng 9/2020, Europol đã cung cấp hỗ trợ nghiệp vụ và phân tích cho các nhà điều tra quốc gia. Europol đã tham gia JIT và cử một chuyên gia về tiền điện tử sang Bồ Đào Nha để hỗ trợ cơ quan chức năng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong việc thu giữ tài sản điện tử trong ngày hành động.