Những cách giải phóng dung lượng siêu đơn giản khi điện thoại đầy bộ nhớ mà không cần xóa ứng dụng

Bộ nhớ trong điện thoại của chúng ta là tài nguyên quan trọng giúp lưu trữ các dữ liệu quan trọng và các ứng dụng mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, dù bộ nhớ trên điện thoại có là 128GB, 256GB,... hay nhiều hơn thế thì sau một thời gian sử dụng, đến một ngày nào đó chúng chắc chắn sẽ đầy. ﻿

Một số tác hại thường gặp khi điện thoại đầy dung lượng như: Điện thoại không còn dung lượng để tải các ứng dụng mới hay lưu trữ tệp tin, hình ảnh, video,... từ đó điện thoại sẽ hoạt động chậm hơn và các thao tác xử lý cũng không còn mượt mà như ban đầu. Điện thoại cũng nhanh hết pin hơn do phải xử lý nhiều dữ liệu hơn. ﻿

﻿Nguyên nhân khiến dung lượng điện thoại của bạn bị đầy

- Do người dùng quản lý dung lượng lưu trữ chưa đúng cách như: Tải quá nhiều ứng dụng nặng về máy, không có chọn lọc khi chụp ảnh, quay video nhiều,…

- Bộ nhớ cache của điện thoại sinh ra sau một thời gian hoạt động mà không được xóa đi khiến bộ nhớ của máy bị đầy.

- Có thể điện thoại bị đầy bộ nhớ do hệ điều hành cũ không được cập nhật.

- Ứng dụng chạy ngầm.

﻿Cách khắc phục tình trạng điện thoại đầy bộ nhớ

﻿1. Xoá bộ nhớ đệm trên điện thoại

Bộ nhớ đệm (Cache) là nơi lưu trữ những tệp tin chứa dữ liệu tạm thời phát sinh ﻿ ﻿trong quá trình bạn sử dụng ứng dụng. Theo đó, việc xóa các file này gần như không gây ảnh hưởng nào lớn đến trải nghiệm dùng app của bạn.

Do đó, bạn nên thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ đệm để giải phóng dung lượng cho điện thoại.

﻿Cách xoá bộ nhớ cache trên điện thoại Android

Bước 1: Chọn Bộ nhớ sau đó chọn Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm.

Bước 2 : Nhấn Xóa.

Cách xóa bộ nhớ cache trên điện thoại iPhone:

Bước 1: Truy cập vào mục Cài đặt sau đó chọn chuyên mục trình duyệt Safari hoặc các ứng dụng bạn thường sử dụng trên iPhone.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn vào phần Xóa lịch sử và dữ liệu trang web (Clear History and Website Cache).

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần xác nhận Xóa lịch sử và dữ liệu (Clear History and Data) là xong.

2. Xóa tin nhắn, hình ảnh cũ không quan trọng

Việc lưu trữ quá nhiều tin nhắn văn bản, hình ảnh cũ trong điện thoại cũng là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại của bạn bị đầy dung lượng. Do đó, việc lọc và xoá những tin nhắn, hình ảnh cũ không quan trọng có thể giải phóng dung lượng cho thiết bị.

Thông thường, việc xoá tin nhắn theo phương pháp thủ công sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, bạn cũng có thể thiết lập chế độ tự động xoá tin nhắn sau một thời gian nhất định, chẳng hạn như 30 ngày hoặc 1 tháng. ﻿

3. Cập nhật hệ điều hành mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại

﻿Điện thoại có thể gặp tình trạng đầy hoặc thiếu dung lượng vì dùng hệ điều hành cũ. Do đó, nếu có bản cập nhật mới, bạn nên nâng cấp để máy hoạt động mượt mà hơn bằng các bước sau:

Bước 1: Vào phần Cài đặt, chọn Cập nhật hệ thống, rồi nhấn Kiểm tra cập nhật.

Bước 2: Nếu thấy có file nâng cấp hệ điều hành mới thì bạn hãy chọn và tải về.

﻿4. Tắt tính năng tự động tải xuống

Nhiều ứng dụng trò chuyện hiện nay có tính năng tự động tải file về máy. Khi bạn bè hoặc người khác gửi hình ảnh, video hay tài liệu, ứng dụng sẽ lập tức lưu xuống điện thoại mà không cần hỏi. Tính năng này giúp bạn mở file nhanh chóng, nhưng lại khiến bộ nhớ máy nhanh bị đầy. Nếu không cần thiết, bạn nên tắt chế độ tự động tải. Nhờ đó, điện thoại sẽ tiết kiệm được dung lượng và hoạt động mượt mà hơn.

5. Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây

Nếu điện thoại của bạn đã đầy dung lượng, hãy sử dụng ngay dịch vụ đám mây khi cần lưu trữ tài liệu hoặc hình ảnh. Một vài dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến được mọi người tin dùng là iCloud, Google Drive, Google Photo, Flickr...

Hiện nay, khá nhiều người dùng chọn mua điện thoại dung lượng thấp và dùng kèm dịch vụ đám mây để tiết kiệm chi phí.