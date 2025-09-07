Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các khu đất ‘vàng’ lấy ý kiến dân về phương án giá có gì đặc biệt?

07-09-2025 - 17:19 PM | Bất động sản

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại những khu đất “vàng” trên các tuyến đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) cần lấy ý kiến nhân dân về phương án giá thuộc vị trí trung tâm, tiếp giáp nhiều trục đường lớn, gần Vincom Plaza và chỉ cách UBND TP Huế khoảng 1km.

Ngày 7/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, vừa công bố dự thảo phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại những khu đất “vàng” trên các tuyến đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa).

Đây là các khu đất nằm ở vị trí trung tâm thành phố , tiếp giáp nhiều trục đường lớn, gần Vincom Plaza và chỉ cách trụ sở UBND thành phố khoảng 1km.

Các khu đất này từng là trụ sở Công an TP Huế, đang trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để đưa ra đấu giá , với tổng diện tích hơn 17.200m2. Trong đó, khoảng 13.344m2 được quy hoạch cho nhà ở thương mại (chung cư hỗn hợp và nhà liền kề). Phần còn lại có diện tích gần 3.869m2 dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao nhà nước quản lý.

Các khu đất ‘vàng’ lấy ý kiến dân về phương án giá có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Một khu đất "vàng"﻿ ven sông Hương, TP Huế, thuộc khu vực thu hút đầu các dự án du lịch, dịch vụ.

Theo phương án tính giá bằng phương pháp thặng dư, giá trị quyền sử dụng đất phần đất ở được giao, với diện tích 13.344,18m2, được xác định hơn 456 tỷ đồng, tương ứng 34,17 triệu đồng/m2. Việc định giá tuân thủ Luật Đất đai 2024 và các quy định liên quan.

Dự án hình thành khu nhà ở hiện đại, đồng bộ trong tương lai được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng nhà ở của TP Huế.

Để đảm bảo minh bạch , Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế công bố toàn văn dự thảo, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân tham gia đóng góp ý kiến .

Những ý kiến này sẽ là căn cứ quan trọng để hoàn thiện phương án trình UBND TP Huế phê duyệt trước khi tổ chức đấu giá . Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9 tới.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành Nổi bật

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Mở bán 250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề, giá hơn 14 triệu đồng/m2

Mở bán 250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề, giá hơn 14 triệu đồng/m2

17:18 , 07/09/2025
Vành đai 3 qua Đồng Nai thi công thần tốc, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

Vành đai 3 qua Đồng Nai thi công thần tốc, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

16:36 , 07/09/2025
Giá nhà tăng cao, chung cư sở hữu có thời hạn đắt khách

Giá nhà tăng cao, chung cư sở hữu có thời hạn đắt khách

11:23 , 07/09/2025
Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội

11:22 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên