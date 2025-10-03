Các ông chủ ngành gỗ nước Mỹ: 'Sản xuất đồ gỗ tại Mỹ là gần như không thể, chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam'

Ngày 30/09, hãng tin Reuters đã có bài phân tích về chiến lược của các nhà sản xuất nội thất tại Việt Nam trước làn sóng thuế quan mới từ Hoa Kỳ. Tâm điểm của câu chuyện là Trayton Group, một nhà sản xuất tầm trung nhưng có tới 70% sản lượng được xuất sang Mỹ, nơi sản phẩm sofa và ghế bành của họ được bán dưới tên các nhà bán lẻ hàng đầu hoặc mang thương hiệu riêng Simon Li trong các chuỗi lớn, bao gồm cả Costco.

Nhà máy sản xuất của Trayton tại Việt Nam. (Nguồn: Trayton Group) .

Đáng chú ý, Trayton Group đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngay sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Và theo lời CEO của công ty, chính sách thuế mới sẽ không làm thay đổi chiến lược này.

Mới đây, ông Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất bằng gỗ từ ngày 14/10, mức thuế này có thể tăng lên 50% cho tủ trang điểm và tủ bếp, và 30% cho hàng bọc nệm vào năm tới.

Trả lời Reuters, người sáng lập và CEO của Trayton, ông Simon Lichtenberg, thừa nhận công ty của ông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mức thuế áp lên hàng bọc nệm. Ông cho rằng điều này có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận, nhưng phần lớn sẽ được "hấp thụ" bởi người tiêu dùng Mỹ thông qua việc trả giá cao hơn.

"Việc chuyển địa điểm sang Việt Nam, nơi chúng tôi hiện đang xuất 50 container mỗi tuần sang Mỹ, vẫn là chiến lược đúng đắn ," ông Lichtenberg khẳng định. Ông lưu ý rằng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Trung Quốc còn cao hơn. Hiện tại, Trung Quốc vẫn là nơi đặt trung tâm R&D và phần lớn trong số hơn 1.000 nhân sự quốc tế của công ty.

Sản xuất tại Mỹ là "gần như không thể"

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Tôi sẽ áp đặt các mức thuế đáng kể đối với bất kỳ quốc gia nào không sản xuất đồ nội thất tại Hoa Kỳ."

Tuy nhiên, ý tưởng này dường như không khả thi đối với các nhà sản xuất. " Sẽ là gần như không thể để sản xuất tại Hoa Kỳ ," ông Lichtenberg nói thẳng. Lý do là chi phí quá cao và việc tìm kiếm công nhân lành nghề vô cùng khó khăn.

Quan điểm này cũng được củng cố bởi ông Jonathan Sowter, người đứng đầu Jonathan Charles Fine Furniture, một nhà sản xuất đồ gỗ cao cấp có 2.500 nhân viên lành nghề tại Việt Nam và xuất khẩu khoảng 60 container mỗi tháng sang Mỹ.

Ông Sowter cho biết sẽ tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, và việc tăng giá là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: " Chúng tôi hoàn toàn không có ý định sản xuất tại Hoa Kỳ ," vì lực lượng lao động tay nghề cao của công ty không thể được tìm thấy ở Mỹ.

Việt Nam bám sát Trung Quốc về giá trị xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ

Quyết định chuyển dịch của Trayton không phải là cá biệt. Động thái này theo sau bước đi của các đối thủ cạnh tranh lớn từ Trung Quốc như Man Wah Furniture và KUKA Home. Tất cả đều đã chuyển năng lực sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam trong những năm gần đây để tránh thuế quan của Mỹ.

Kết quả là, Việt Nam đang trên đà vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp đồ nội thất chính cho thị trường Mỹ trong năm nay. Dữ liệu từ Mỹ cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng tốc so với năm 2024. Trong khi đó, hàng xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại, chỉ đạt 8,4 tỷ USD trong cùng kỳ.

Hoa Kỳ hiện là thị trường lớn nhất cho đồ nội thất và sản phẩm gỗ sản xuất tại Việt Nam, và đây cũng là ngành hàng xuất khẩu lớn thứ năm của Việt Nam vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù các nhà xuất khẩu tại Việt Nam ban đầu bị sốc khi thuế quan được công bố, ông Lichtenberg lại tỏ ra lạc quan hơn. Ông hy vọng rằng các sản phẩm chất lượng cao của công ty sẽ vẫn hấp dẫn đối với những người mua ít nhạy cảm về giá.

" Người tiêu dùng không quá nhạy cảm với giá đồ nội thất vì họ chỉ mua sắm vài năm một lần ," ông kết luận. Đây chính là ván cược lớn mà các doanh nghiệp đang đặt vào thị trường Mỹ.

Theo Francesco Guarascio, Phương Nguyễn | Reuters