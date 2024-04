Các ông lớn TMĐT kiếm hơn 71.000 tỷ đồng trong quý I/2024, một ngành hàng tăng trưởng gần 150%

Tăng trưởng đột phá

Đi cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh về thị trường sàn Thương mại điện tử (TMĐT) trong Q1/ 2024 cũng hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Báo cáo toàn cảnh thị trường sàn Bán lẻ trực tuyến quý I/ 2024 và dự báo quý II/2024 do Nền tảng số liệu E-commerce Metric vừa công bố cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu trên 5 sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam hiện nay (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop) đạt 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream; với 766,7 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra, tăng 83,21% so với cùng kỳ.

Đây là mức tăng trưởng đầy tích cực, vượt xa kỳ vọng bởi theo nhiều dự báo từ cuối 2023, mức tăng trưởng trong toàn năm 2024 so với 2023 sẽ chỉ dừng ở mức 35%.

Với nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa được triển khai, người dân đang có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn so với giai đoạn hậu Covid-19. Và mua sắm online đang ngày càng trở thành 1 phần không thể thiếu trong thói quen tiêu dùng.

Cùng với sự phát triển chóng mặt về doanh số và sản lượng bán, Q1/ 2024 cũng đã ghi nhận một chỉ số vô cùng tích cực: số lượng nhà bán phát sinh đơn hàng có tốc độ tăng trưởng dương - lần đầu tiên trong nhiều quý trở lại đây.

Nguồn: E-commerce Metric

Có thể nói, bên cạnh sự hồi phục của nền kinh tế, doanh nghiệp đang ngày càng có niềm tin vào sự phát triển của thị trường bán lẻ trực tuyến. TMĐT sẽ là sân chơi buộc phải tham gia nếu muốn tiếp cận số lượng khách hàng khổng lồ.

Ở góc độ doanh nghiệp địa phương cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ. Báo cáo này chỉ ra, tổng doanh thu và sản lượng bán của các địa phương ngoài top 10 đều tăng trưởng trên mức 50%. TMĐT đã không còn là sân chơi riêng cho các doanh nghiệp tại các đô thị lớn mà đã có xu hướng mở rộng ảnh hưởng sang các tỉnh thành. Kho hàng đặt tại các tỉnh thành đồng thời giúp rút ngắn thời gian vận chuyển - giao hàng, thúc đẩy tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu mua hàng nhanh chóng của người tiêu dùng ở địa phương.



Làm đẹp dẫn đầu doanh số, tăng trưởng đến gần 150%

Với việc mang lại tổng cộng 11,25 nghìn tỷ đồng cho cả 5 sàn TMĐT trong 3 tháng đầu năm, Làm đẹp cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi tiếp tục duy trì vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những ngành hàng có doanh thu cao nhất.

Ông Phạm Bảo Trung - Giám đốc kinh doanh Metric chia sẻ, sở dĩ Làm đẹp có thể duy trì vị thế từ năm này qua năm khác đến từ 3 đặc trưng ngành hàng: sản phẩm có sức mua lại cao, nhiều chương trình khuyến mại so với cửa hàng offline, khách hàng phần nhiều là nữ - tệp khách hàng chủ yếu của các sàn TMĐT. Chăm sóc da mặt là nhóm sản phẩm phổ biến nhất với doanh số 3223 tỷ đồng, với 22,32 triệu sản phẩm được bán ra.

Bên cạnh đó, quý I năm 2024 chứng kiến sự phát triển thần tốc của ngành hàng điện gia dụng, với mức doanh số tăng trưởng 146,8% và sản lượng bán tăng tới gần 370%. Top đầu những sản phẩm bán chạy đều có mức giá cao, điển hình như máy chiếu, robot hút bụi,... Điều này cho thấy người tiêu dùng đã không còn ngại mua sắm những mặt hàng có giá trị trên sàn online nếu nhà bán chứng minh được uy tín và chất lượng sản phẩm.

Làm đẹp là ngành hàng đang tăng trưởng mạnh trên sàn thương mại điện tử.

Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý II/2024 sẽ tiếp tục phát triển

Dự báo trong Q2/ 2024 của E-commerce Metric, tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỷ đồng với 882,12 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra; tăng lần lượt 19,2% và 13,57% so với Q1/ 2024. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực.

Tìm hiểu kỹ thị trường, lựa chọn sản phẩm và sàn TMĐT để kinh doanh, đề ra chiến lược hiệu quả dựa trên những số liệu và phân tích thực tế sẽ là hướng đi đúng cho nhà bán trong giai đoạn hiện nay.