Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Data Talk
Data Talk
xem chi tiết

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ

04-11-2025 - 07:43 AM | Doanh nghiệp

Mùa BCTC Quý 3/2025 cho thấy 13 doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán nắm giữ lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng tiền tăng vọt.

Mùa BCTC quý 3/2025 đã kết thúc, các "đại gia" nắm giữ nhiều tiền mặt nhất trên sàn chứng khoán (không bao gồm nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm) cũng dần lộ diện với những cái tên không còn xa lạ.

Tại thời điểm 30/09/2025, dữ liệu thống kê cho thấy có tới 13 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng. Tổng lượng tiền của 13 doanh nghiệp này lên đến 484.000 tỷ đồng.

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ- Ảnh 1.

Đứng ở vị trí đầu bảng là Vingroup với lượng tiền lên tới hơn 80.000 tỷ đồng, tăng gần 68% so với hồi đầu năm, giảm hơn 2.000 tỷ so với cuối quý 2/2025 và là mức cao thứ 2 từ trước tới nay của Tập đoàn.

Bên cạnh việc tiền mặt lên cao, tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Vingroup lên hơn 1 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 41 tỷ USD), tăng 30% so với đầu năm. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và là doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng) thứ hai tại Việt Nam đạt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản này, chỉ sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ- Ảnh 2.

Đứng ngay sau đó ở vị trí thứ 2 là VinHomes với lượng tiền gần 51.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Có đến 3 công ty sở hữu lượng tiền hơn 40.000 tỷ đồng bao gồm PV Gas với 44.100 tỷ đồng (tăng khoảng 11.000 tỷ so với đầu năm), Viettel Global với 43.800 tỷ đồng (tăng khoảng 6.900 tỷ đồng so với đầu năm) và Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với 42.100 tỷ đồng (giảm khoảng 900 tỷ so với đầu năm).

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận lượng tiền khoảng 38.900 tỷ đồng, tuy giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với quý 2 nhưng vẫn tăng vượt trội khoảng 29.100 tỷ so với hồi đầu năm, gấp gần 4 lần hồi đầu năm.

Công ty Cổ phần FPT (FPT) ghi nhận lượng tiền đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng 5.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Bên cạnh PV Gas và BSR, nhóm dầu khí còn một cái tên nữa trong top 10 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền nhiều nhất là Petrolimex (PLX) với lượng tiền ghi nhận đạt khoảng 30.200 tỷ đồng.

Masan ghi nhận lượng tiền khoảng 14.300 tỷ đồng, giảm tới 4.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngoài ra, Sabeco cũng là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền giảm mạnh, cụ thể giảm khoảng 3.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm Nổi bật

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents Nổi bật

20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 9T2025: Novaland đầu bảng, ngành bất động sản áp đảo, 14 doanh nghiệp lỗ trăm tỷ

20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 9T2025: Novaland đầu bảng, ngành bất động sản áp đảo, 14 doanh nghiệp lỗ trăm tỷ

07:33 , 04/11/2025
Soi khối tài sản 1 triệu tỷ của Vingroup: 71.500 tỷ nằm trong hàng tồn kho BĐS, 17.700 tỷ ở các dự án VinFast, rót 3.400 tỷ lập VinEnergo và VinSpeed

Soi khối tài sản 1 triệu tỷ của Vingroup: 71.500 tỷ nằm trong hàng tồn kho BĐS, 17.700 tỷ ở các dự án VinFast, rót 3.400 tỷ lập VinEnergo và VinSpeed

07:31 , 04/11/2025
Một doanh nghiệp đề xuất ý tưởng độc đáo: Hoán cải xe xăng thành xe điện

Một doanh nghiệp đề xuất ý tưởng độc đáo: Hoán cải xe xăng thành xe điện

20:04 , 03/11/2025
Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận triển khai dự án NƠXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau

Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận triển khai dự án NƠXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau

19:44 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên