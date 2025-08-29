Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80

29-08-2025 - 20:37 PM | Xã hội

Không khí lễ hội hân hoan đang lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội trước khi diễn ra Tổng duyệt diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 1.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội trước khi diễn ra Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hữu Hưng

Tuy nhiên, từ suốt từ sáng tới chiều tối 29-8, rất đông người dân đã đổ về chật kín dọc tuyến đường Thanh Niên cũng như các vị trí "đẹp" trên các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình để "giữ chỗ", chờ tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sáng 30-8.

Lượng người càng về chiều tối càng tăng khiến nhiều tuyến phố quanh khu vực Ba Đình trở nên sôi động, háo hức, rộn ràng.

Cô Hoàng Thị Tám (xã Gia Lộc, Hải Phòng) cùng con gái từ Hải Phòng đến Hà Nội từ sáng 29-8. Cô chia sẻ hai mẹ con đến nơi lúc 7 giờ 30 sáng 29-8, ngồi ngay trước cổng đền Quán Thánh chờ xem khí tài quân sự, sợ di chuyển chỗ khác thì sẽ mất chỗ đẹp.

"Trước khi đi, tôi chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, lương khô, sữa, áo mưa, quạt… Dù hơi mệt nhưng lần đầu đi xem , tôi thấy rất vui và thích, lần sau tôi sẽ đứng ở vị trí khác để có thể xem được hết các khối diễu binh, diễu hành khác"- cô Tám nói.

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 2.

Cô Hoàng Thị Tám (xã Gia Lộc, Hải Phòng) cùng con gái từ Hải Phòng đến Hà Nội từ sáng 29-8. Ảnh: Uyển Nhi

Chị Dương Thị Hồng Thanh (quê tỉnh Điện Biên) cho biết, chị cùng chị gái và con gái xuống Hà Nội từ sáng 29-8 để xem lễ diễu binh, diễu hành. Dù thuê khách sạn ngay sát đường Lê Duẩn, thế nhưng ngay từ đầu giờ chiều ngày 29-8, chị Thanh đã ra vỉa hè chọn vị trí ngồi để xem diễu binh, diễu hành.

"Bố mẹ tôi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẹ năm nay nhiều tuổi không đi được, bà động viên chúng tôi nên tham gia vì sự kiện lớn, ý nghĩa thế này mấy chục năm mới có 1 lần"- chị Thanh chia sẻ.

Tại đường Văn Cao - Liễu Giai, người dân từ khắp nơi đã có mặt từ rất sớm để chờ xem buổi tổng duyệt.

Chị Hoa (ngụ tỉnh Phú Thọ) có mặt tại phố Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Tôi có mặt tại đây từ 11 giờ trưa, đến giờ hơi mệt nên trải bạc ra nằm nghỉ chờ sáng mai xem diễu binh"

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Dọc hai bên đường Hùng Vương đã kín chỗ từ chiều tối 29-8. Video: Hữu Hưng

Dọc hai bên đường Hùng Vương đã kín chỗ từ chiều tối 29-8. Video: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 3.

Hai bên đường Hùng Vương đã kín chỗ từ chiều tối 29-8. Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 4.

Trên đường Thanh Niên. Ảnh: Uyển Nhi

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 5.

Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng bố trí ưu tiên vị trí ngồi thuận lợi cho cựu chiến binh xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 7.

Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 8.

Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 9.

Ảnh: Hữu Hưng

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 10.

Người dân từ khắp nơi đã có mặt tại đường Văn Cao - Liễu Giai từ rất sớm để chờ xem buổi tổng duyệt. Ảnh: Hải Anh

Giữ chỗ trước 24 giờ, thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 11.

Người dân từ khắp nơi đã có mặt tại đường Văn Cao - Liễu Giai từ rất sớm để chờ xem buổi tổng duyệt. Ảnh: Hải Anh

Theo Uyển Nhi - Thanh Long - Tuấn Minh - Hải Anh - Hữu Hưng - Quỳnh Trâm

Người lao động

