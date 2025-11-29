Các tổ chức hàng đầu thế giới “ồ ạt” gom Bạc khi giá được dự báo có thể lên 100 USD

Giới đầu tư kim loại toàn cầu đang trong “cơn khát Bạc” chưa từng có. Các quỹ Bạc hàng đầu thế giới liên tục hút tiền mạnh để mua Bạc bất chấp giá tăng mạnh vượt đỉnh lịch sử.

Đáng chú ý nhất phải kể đến iShare Silver Trust do BlackRock quản lý, quỹ đã hút ròng 650 triệu USD trong tháng 11 để mua Bạc. Luỹ kế từ đầu năm 2025, quỹ Bạc này đã chi 1,7 tỷ USD để mua khoảng 32 triệu oz Bạc (1 nghìn tấn). Tính đến thời điểm hiện tại, iShare Silver Trust đang nắm giữ tổng cộng hơn 500 triệu oz Bạc (khoảng 15.600 tấn).

BlackRock là “gã khổng lồ” quản lý tài sản lớn nhất thế giới với quy mô khoảng 13,5 nghìn tỷ USD. Tập đoàn này đầu tư vào “mọi thứ” từ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, hàng hoá, tài sản số,… iShare Silver Trustdo BlackRock hiện đang là quỹ Bạc lớn nhất thế giới với quy mô hơn 27 tỷ USD.

Một “cá mập” khác trên thị trường Bạc là Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) do Sprott Asset Management LP quản lý, cũng mạnh tay gom hàng thời gian qua. Tính từ đầu năm 2025, quỹ đã mua thêm 24 triệu oz Bạc (750 tấn). Đến cuối tháng 11, quỹ nắm giữ hơn 204 triệu oz Bạc (6.300 tấn), tương đương quy mô khoảng 11,6 tỷ USD.

Sprott Asset Management LP là một tập đoàn quản lý tài sản Canada nổi tiếng với các sản phẩm đầu tư vào kim loại quý (Vàng, Bạc, Đồng, Platinum, Palladium…) và tài nguyên thiên nhiên, có quy mô hơn 49 tỷ USD. PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott.

Dòng tiền khổng lồ đổ vào các quỹ Bạc lớn nhất thế giới là một trong những động lực đẩy giá Bạc tăng phi mã thời gian qua. Từ đầu năm, giá Bạc đã tăng hơn 80% qua đó leo lên trên 56 USD/oz, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khoảng thời gian này, hiếm có loại tài sản nào tăng nhanh như Bạc.

Khi giá vượt đỉnh, các vị thế bán khống phải đóng lại và động thái “cover” có thể đẩy tốc độ tăng giá Bạc còn nóng hơn. Cú nhấn ga tăng 6% đêm qua phần nào phản ánh dấu hiệu của tình trạng này. Với ứng dụng cực lớn, nguồn cung rất hạn chế so với nhu cầu Bạc, cơn sốt giá có thể chưa dừng lại, thậm chí còn được dự báo sẽ tăng đến những mốc khó tin.

Bank of America (BofA - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thế giới) mới đây công bố báo cáo lạc quan về triển vọng kim loại quý, và dự đoán giá Bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026. Mức giá này cao hơn gần 20% so với đỉnh lịch sử của giá Bạc, tuy nhiên đây chưa phải con số gây sốc nhất.

CNBC trong phân tích hồi cuối tháng 10 vừa qua dự báo giá Bạc có thể tăng gấp đôi lên 100 USD/oz sau khi vượt qua mốc 50 USD thành công, một mức đã được chứng minh là ngưỡng kháng cự lớn kể từ đỉnh năm 2011. Mục tiêu này phù hợp với các mô hình lịch sử khi bạc trải qua những đợt tăng giá bùng nổ khi các ngưỡng kháng cự chính bị phá vỡ.

“Biến động của kim loại trắng này thường đi theo Vàng với mức biến động khuếch đại, và với việc vàng lần đầu tiên giao dịch trên 4.000 USD vào đầu năm nay, hiệu ứng lan tỏa sang Bạc có thể rất đáng kể”, báo cáo phân tích của CNBC nhấn mạnh.

CEO Paul Williams của công ty cung ứng vàng bạc Solomon Global cũng cho rằng các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, cho thấy đợt tăng giá bạc có thể được duy trì đến năm 2026. Mặc dù đã đạt mức kỷ lục, giá bạc vẫn rẻ so với vàng. “Trong bối cảnh hiện tại, giá bạc 100 USD/oz là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026”, ông nói.

Đồng quan điểm, ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, người đã dự đoán giá bạc đạt 50 USD/oz cách đây hơn 1 năm, tin rằng giá trị của bạc có thể tăng gấp đôi từ mức cao mới. Ông lập luận rằng các con số tròn lớn thường thu hút nhà đầu tư như một nam châm. Khi giá bạc tiến gần đến các con số lớn, thường thấy sự tăng tốc và đỉnh điểm mua vào.

Ông cho rằng hiện nay có thể mới chỉ là giai đoạn đầu của một thời kỳ thị trường giá lên của bạc lớn nhất trong lịch sử. “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá bạc vượt xa 100 USD/oz trong tương lai không xa” , Philippe Gijsels phát biểu.