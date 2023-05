Các trung tâm bán lẻ vàng hàng đầu thế giới đìu hiu vì giá quá cao

"Tôi chỉ xem qua. Tôi không cân nhắc việc mua ngay bây giờ vì giá hiện tại quá cao", một trong những vị khách đó cho biết bà có thể cân nhắc mua vào nếu giá vàng giảm xuống khoảng 300 đến 400 nhân dân tệ/gam, từ mức gần 600 nhân dân tệ (87 USD)/gam vào thời điểm đó.

Những người đến phố mua sắm nhưng ra về tay không phàn nàn rằng giá quá cao đang khiến các cửa hàng vàng ở Trung Quốc và Ấn Độ - thị trường bán lẻ vàng lớn nhất và nhì thế giới - rơi vào cảnh vắng vẻ.

Với việc giá vàng vừa giảm từ mức cao kỷ lục của năm 2020 đã nhanh chóng tăng trở lại bởi nhu cầu "trú ẩn an toàn" của các nhà đầu tư trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế và rắc rối của lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ và Châu Âu có thể lan rộng, những khách hàng mua lẻ hiện đang tránh xa nhẫn, hoa tai và dây chuyền.

Nhưng nếu không có động lực từ thị trường bán lẻ đó, thị trường vàng có nguy cơ sẽ trở nên đình trệ, đặc biệt là khi các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong nhiều năm, làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi.

"Để duy trì đà tăng giá vàng toàn cầu, nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ và Trung Quốc là cực kỳ quan trọng. Nếu không có điều này, xu hướng giá vàng tăng sẽ sớm gặp rào cản ", Prithviraj Kothari, Chủ tịch Hiệp hội kim hoàn và vàng thỏi Ấn Độ (IBJA) cho biết.

Giá vàng châu Á tăng mạnh theo giá thế giới

Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng lên 2.072,19 USD/ounce vào thứ Năm (4/5), chỉ cách vài cent so với mức kỷ lục được thiết lập vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 (2.072,49 USD/ounce). Từ đầu năm đến nay, giá đã tăng 12%. Tại Ấn Độ, giá vàng nội địa tăng vọt lên mức kỷ lục 61.845 rupee (754 USD)/10 gam hôm 4/5.

"Giá đã tăng quá nhiều và quá nhanh. Người tiêu dùng bối rối. Họ không biết nên mua ở mức này hay chờ điều chỉnh", một đại lý ngân hàng vàng thỏi có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Bất kỳ dữ liệu kinh tế nào "cho thấy nền kinh tế Mỹ đang nguội lạnh – điều có thể dẫn đến việc Fed cắt giảm lãi suất trong trung và dài hạn - đều có khả năng hỗ trợ giá vàng", Alexander Heraeus, một đại lý kim loại quý của Heraeus cho biết.

Bên cạnh đó, các diễn biến xung quanh lĩnh vực ngân hàng và trần nợ của Mỹ cũng tác động đến giá vàng. Sự không chắc chắn về kinh tế và lãi suất thấp hơn thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản không mang lại có lợi suất.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc City Index, cảnh báo: "Nếu chúng ta thấy sự hoảng loạn gia tăng xung quanh vấn đề trần nợ hoặc các ngân hàng Mỹ thì hãy yên tâm vì tôi sợ rằng hành động giá có thể trở nên tồi tệ xung quanh những mức cao này". Theo ông: "Trong thời điểm căng thẳng nghiêm trọng, tất cả các thị trường, bao gồm cả vàng, đều có thể giảm."

Giá vàng cao kỷ lục

Theo Debajit Saha, nhà phân tích thuộc Refinitiv Metals Research, mức tiêu thụ vàng đầu tư và vàng trang sức ở Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 48% tổng nhu cầu bán lẻ vàng toàn cầu vào năm 2022, khiến các nhà sản xuất chính phụ thuộc rất nhiều vào họ.

Các đại lý ở Trung Quốc đã phản ứng với mức giá cao bằng cách cắt giảm mức cộng giá vàng trong nước so với giá giao ngay toàn cầu từ mức cao 40 USD/ounce vào đầu tháng 3 xuống trừ lùi chút ít vào cuối tháng 4/2023. Hiện mức chênh lệch giá trên thị trường nội địa Trung Quốc đại lục so với giá thế giới chỉ là 1 đến 9 USD/ounce.

Các đại lý ở châu Á giảm giá bán vàng

Tuần này, lần đầu tiên trong hơn một tháng, các đại lý vàng ở trung tâm thương mại lớn của Trung Quốc giảm giá do giá tăng cao khiến người mua lẻ tránh xa, trong khi tỷ giá nội tệ tăng kỷ lục cũng cản trở nhu cầu ở Ấn Độ.

Tại Trung Quốc, giá vàng hôm 5/5 ở mức +1 USD so với giá quốc tế (giảm so với mức cao kỷ lục hôm 4/5).

"Vàng tính bằng Nhân dân tệ sẽ tiếp tục tăng với tốc độ lành mạnh, nhu cầu vàng vật chất sẽ chững lại và mức cộng giá vàng sẽ giảm dần để sau đó giá trong nước và quốc tế ngang nhau", Bernard Sin, giám đốc khu vực Trung Quốc Đại lục của công ty MKS PAMP cho biết.

"Các nhà đầu tư có thể sẽ vẫn ở chế độ 'mua khi giá giảm' khi những bất ổn xung quanh trần nợ của Mỹ và lĩnh vực ngân hàng gia tăng."

Nhà phân tích Saha của Refinitiv cho biết, mặc dù người mua Trung Quốc không nản lòng trước mức giá cao trong quý đầu tiên, nhưng "chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ chậm lại trong quý 2. Sự sụt giảm nhanh chóng mức cộng giá vàng phản ánh kỳ vọng này".

Michael Lee, nhà thiết kế tại một công ty ở trung tâm trang sức Shuibei của Thâm Quyến, cho biết sau đợt mua hàng ồ ạt vào đầu năm nay, nhu cầu vàng trang sức đã giảm một phần do giá tăng.

Yiyi Gao, nhà phân tích cấp cao của Metal Focus, cho biết phản hồi từ các phòng trưng bày và nhà sản xuất ở Thâm Quyến cho thấy nhu cầu tiếp tục yếu trong khoảng thời gian mà thông thường các nhà bán lẻ sẽ bổ sung hàng trước Kỳ nghỉ lễ tháng Năm. Ông Gao cho biết thêm các nhà bán lẻ đang hy vọng giá sẽ điều chỉnh để phục hồi.

Các đại lý Ấn Độ cũng đã phản ứng bằng việc giảm giá sâu hơn, giảm mức trừ lùi xuống mức thấp nhất là 57 USD/ounce so với giá nội địa chính thức vào cuối tháng Ba. Mặc dù kể từ đó, giá đã tăng trở lại còn trừ lùi 12 USD so với giá chính thức, các đại lý cho biết.

Một đại lý vàng thỏi có trụ sở tại New Delhi cho biết mức giá kỷ lục đã khiến một số người tiêu dùng chốt lời bằng cách thanh lý đồ trang sức và tiền xu.

Tại Singapore, mức cộng giá vàng hiện khoảng 1-2 USD. Brian Lan, giám đốc điều hành của đại lý GoldSilver Central, cho biết một số người hiện đang chốt lời và việc giá giảm xuống 1.900 USD/ounce có thể thúc đẩy lực mua nhiều hơn.

Các đại lý ở Hồng Kông (Trung Quốc) tính giá vàng cao hơn 0,5 USD đến 2 USD so với giá quốc tế, trong khi ở Nhật Bản, vàng được bán ngang giá với tiêu chuẩn.

Các thương nhân cho biết hoạt động bớt tại các trung tâm chính của châu Á trong thời gian tới có thể bị giảm sút.

Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu vàng của Ấn Độ thấp hơn từ 30% -40% so với bình thường do sức ép từ việc tăng giá và lãi suất ngân hàng cao hơn, nhà phân tích Kothari của IBJA cho biết. Hội đồng vàng thế giới dự báo nhu cầu của Ấn Độ sẽ giảm trong 2 và quý 3 sau khi giảm 17% trong quý 1 do giá cao kỷ lục.

Ấn Độ gần đây đã tổ chức lễ hội Akshaya Tritiya, lễ hội mua vàng lớn thứ hai sau Dhanteras, nhưng điều đó cũng không giúp gì trong việc khơi dậy sự hồi sinh.

Người đứng đầu bộ phận vàng thỏi của một ngân hàng nhập khẩu vàng có trụ sở tại Mumbai cho biết nhu cầu vàng trong mùa cưới của Ấn Độ năm nay cũng yếu đi.

Với việc người tiêu dùng không thể mua một lượng lớn đồ trang sức mới vì giá cao hơn, mọi người đang trao đổi đồ trang sức cũ, dẫn đến nhập khẩu thấp hơn.

Nhưng có thể có một sự gia tăng trong việc mua đồ trang sức trong các lễ hội vào cuối năm nay.

Amit Modak, Giám đốc điều hành của công ty kim hoàn PN Gadgil and Sons, ở thành phố Pune, cho biết: "Một khi người tiêu dùng nhận ra rằng giá vàng sẽ duy trì ở mức trên 60.000 rupee, họ có thể sẽ bắt đầu mua trở lại".

Tham khảo: Reuters