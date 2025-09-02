Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các vựa sầu riêng thu mua xuyên lễ 2-9

02-09-2025 - 19:05 PM | Thị trường

Dù ngày nghỉ lễ nhưng các vựa sầu riêng vẫn hoạt động xuyên đêm, giá tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước

Ghi nhận ngày 2-9, dù nghỉ lễ nhưng nhiều vựa thu mua sầu riêng ở Tây Nguyên vẫn hoạt động bình thường với giá sầu riêng Dona là 78.000 - 82.000 đồng/kg (loại A) và 58.000 – 64.000 đồng/kg (loại B), tăng nhẹ 2.000 đồng/kg so với tuần trước.  

Các vựa sầu riêng thu mua xuyên lễ 2-9- Ảnh 1.

Các thông báo thu mua hàng xuyên đêm dịp lễ của các vựa sầu riêng

Các vựa sầu riêng thu mua xuyên lễ 2-9- Ảnh 2.

Nhu cầu từ Trung Quốc cao, các vựa sầu riêng tích cực thu mua

Có vựa thu mua sầu riêng Dona hàng VIP giá còn cao hơn, từ 86.000 – 88.000 đồng/kg (1,9 -5,2 kg; 2,7 hộc trở lên, mẫu mã đẹp).

Các loại sầu riêng mẫu mã kém hơn sẽ có giá từ 40.000 – 60.000 đồng/kg, loại C, D giá từ 27.000 – 32.000 đồng/kg (1,5 hộc, trọng lượng từ 1,2 – 6,5 kg); sầu riêng làm kem từ 12.000 – 14.000 đồng/kg.

Sau khi thu mua từ các nhà vườn, các xe chở sầu riêng thường tập kết về kho, vựa buổi đêm nên tại đây thường hoạt động liên tục để phân loại, đóng hàng xuất khẩu.

Các vựa sầu riêng thu mua xuyên lễ 2-9- Ảnh 3.

Các xe thu mua sầu riêng thường về vựa lúc nửa đêm

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), tháng 8 - 2025, xuất khẩu rau quả sơ bộ đạt gần 759 triệu USD giảm 0,8% với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt gần 4,63 tỉ đồng, chỉ còn giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi các đợt thống kê trước xuất khẩu rau quả giảm đến 2 con số.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Vinafruit, kết quả trên là nhờ xuất khẩu sầu riêng (bao gồm tươi và đông lạnh) đang hồi phục và các mặt hàng chủ lực khác: dừa tươi, xoài, chuối, chanh leo đang tăng trưởng tốt. Ông Nguyên dự báo năm nay xuất khẩu rau quả dự kiến tương đương năm 2024, ở mức khoảng 7,1 tỉ USD và năm 2026 mới tiến đến mốc 8 tỉ USD.

Riêng mặt hàng sầu riêng, đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu hiện đang hồi phục do Trung Quốc đang có nhu cầu cao. Tuy nhiên, thị trường này đang đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn nên tỉ lệ hàng đạt loại A, B để xuất khẩu ít hơn trước. Trong khi đó, năm nay mưa nhiều nên sầu riêng không đạt về năng suất lẫn chất lượng, mẫu mã.


Theo Ngọc Ánh

Người Lao Động

