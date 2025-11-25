Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách áp dụng mức tăng lương tối thiểu theo địa bàn từ ngày 1/1/2026

25-11-2025 - 13:54 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP từ ngày 1/1/2026.

Cách áp dụng mức tăng lương tối thiểu theo địa bàn từ ngày 1/1/2026- Ảnh 1.

Thông tin liên quan đến việc tăng lương tối thiểu nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động. Ảnh: VGP

Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng Nghị định số 293/2025/NĐ-CP gồm:

Thứ nhất, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Cách áp dụng mức tăng lương tối thiểu theo địa bàn từ ngày 1/1/2026- Ảnh 2.

Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng tại 4 vùng tăng như sau: Vùng I: tăng 350.000 đồng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II: tăng 320.000 đồng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III: tăng 280.000 đồng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV: tăng 250.000 đồng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Nghị định cũng nêu rõ việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Theo P.V

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội Nổi bật

Ngành kinh tế tỷ đô của Việt Nam thiết lập một kỷ lục mới

Ngành kinh tế tỷ đô của Việt Nam thiết lập một kỷ lục mới Nổi bật

Các tuyến đường nối thẳng đến sân bay Long Thành đồng loạt tiến nhanh về đích

Các tuyến đường nối thẳng đến sân bay Long Thành đồng loạt tiến nhanh về đích

13:53 , 25/11/2025
Đầu tư 580 nghìn tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo phạm vi cả nước

Đầu tư 580 nghìn tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo phạm vi cả nước

13:46 , 25/11/2025
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM

13:44 , 25/11/2025
TTC Land “bắt tay” G8 Golden Group, chính thức cho thuê sỉ 22.400m2 văn phòng tại TTC Plaza Đà Nẵng

TTC Land “bắt tay” G8 Golden Group, chính thức cho thuê sỉ 22.400m2 văn phòng tại TTC Plaza Đà Nẵng

13:43 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên