Cách chi tiêu của cặp vợ chồng son ở TP.HCM khiến dân mạng sướng mắt

Không có nhu cầu nào bị bỏ quên, mỗi khoản đều vừa đủ là cảm nhận chung của không ít người khi xem bảng chi tiêu của cô vợ này. Mới kết hôn, lại đang sinh sống ở thành phố lớn nhưng tổng chi tiêu chỉ dừng lại ở mức 11,9 triệu/tháng/2 người. Trong đó đã bao gồm cả khoản biếu bố mẹ, chăm lo cho con riêng của chồng. Đó mới là điều đáng nể!

Bảng chi tiêu do cô vợ chia sẻ

“2 vợ chồng em mới cưới, ở TP.HCM mà chi tiêu 1 tháng như này có nhiều không ạ? Chi phí chăm con là con riêng của chồng, em hay mua đồ, đưa con đi ăn chứ khoản đó không phải tiền học hay tiền chu cấp cho con ạ. Ngoài ra thì tiền điện nước chồng em đóng, 100k đó là tiền nạp điện thoại của em thôi. Tháng rồi bên nhà chồng em có đám giỗ nên phát sinh khoản bên nội, chứ các tháng khác thì không nhiều tới vậy” - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho cách phân bổ chi tiêu của cô. Nếu không tính chi phí góp lo đám giỗ thì trung bình mỗi tháng, gia đình chỉ tiêu khoảng 8,6 triệu đồng. 2 người lớn ở TP.HCM như vậy là quá ổn!

“Nhà mình ở quê, 2 vợ chồng với 1 con mà cũng hết 28-30 triệu/tháng rồi đây. Ở thành phố tiêu vậy là ổn rồi, nhất là khoản tiền ăn còn chưa đến 4 triệu thì đúng đỉnh đấy” - Một người khen.

“Em sống 1 mình mà tiêu còn hơn nhà chị luôn ấy, tại phải thuê nhà nữa. Đỡ được khoản đó là cũng tiết kiệm được khối” - Một người bày tỏ.

“Vợ chồng son mà tiêu như này là ít ấy chứ, mấy khoản lớn chủ yếu là tiền ăn với tiền lo đám giỗ nhà chồng, còn lại có đáng bao nhiêu đâu. Muốn tiết kiệm thêm thì cố tăng thu nhập, chứ tiêu thế này mình thấy ổn rồi” - Một người chia sẻ.

“Tổng chi không quá cao nhưng mình thấy bạn đang chia nhiều khoản lắt nhắt quá, hơi khó theo dõi. Có thể gộp tiền gửi bên nội, tiền chăm con của chồng vào khoản phát sinh, để áng chừng biết nên dành bao nhiêu cho mục đó. Xã giao với biếu tặng thăm hỏi cũng nên gộp vào, kiểu vậy thì lúc xem lại dễ hình dung bức tranh chi tiêu hơn” - Một người gợi ý.

Chi tiêu hợp lý rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại. Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu được nữa, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

Ảnh minh họa

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu quá, nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Ảnh minh họa

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!