Cách doanh nghiệp e-commerce và thách thức gián đoạn giao dịch dịp cao điểm sale

So với các mô hình bán lẻ truyền thống, doanh nghiệp e-commerce phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng công nghệ (infrastructure). Nền tảng để triển khai trang e-commerce sẽ là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất cần cân nhắc vì đây là nơi toàn bộ website kinh doanh sẽ hoạt động - nơi cung cấp một cửa hàng trực tuyến toàn diện cho khách hàng.

Thách thức về hạ tầng có khả năng đáp ứng lượng truy cập và giao dịch biến động theo thời điểm

Những thách thức liên quan đến hạ tầng công nghệ tác động đặc biệt rõ ràng trong mùa cao điểm bán hàng và khi cần mở rộng quy mô đề phát triển mô hình e-commerce. Khi vận hành website/ứng dụng, các doanh nghiệp e-commerce phải đối mặt với khối lượng dữ liệu khổng lồ và yêu cầu xử lý giao dịch liên tục.

Một ứng dụng TMĐT trong đợt cao điểm sale 11/11 vừa qua đã chứng kiến lượng truy cập trừ người dùng tăng gấp khoảng 5 lần ngày thường, đạt đỉnh giao dịch từ trước tới nay. Việc tự lưu trữ trang e-commerce trên hạ tầng máy chủ vốn có đòi hỏi doanh nghiệp cần đầu tư vào các máy chủ vật lý mạnh mẽ, có khả năng xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu lớn.

Khi triển khai theo cách truyền thống này, hệ thống không có khả năng scale tự động và phân bổ truy cập giữa các máy chủ đổng đều khi gặp tình huống quá tải. Toàn bộ dịch vụ như truy cập trang, giao dịch mua hàng hay thanh toán bị chậm hoặc ngừng phản hồi. Khi can thiệp thủ công để khắc phục sẽ cần thời gian và nỗ lực từ lớn từ nhân sự. Cụ thể cần đầu tư thêm máy chủ để kết nối vào hệ thống hiện có nhằm tăng năng lực xử lý lượng truy cập tăng lên mà hệ thống cũ không thể xử lý được. Quá trình này thường kéo dài đến vài ngày. Kết quả là trong thời gian ngừng hoạt động khách hàng không truy cập hay giao dịch được dẫn đến trải nghiệm không tốt. Ảnh hưởng trực tiếp ngay lúc đó là doanh thu sụt giảm và lâu dài là uy tín thương hiệu.

Chi phí để vận hành hệ thống máy chủ đồ sộ này sẽ tăng lên đáng kể khi doanh nghiệp tăng cường nhân sự IT để đảm nhiệm các yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Nếu doanh nghiệp duy trì hiệu năng cao liên tục thì sẽ xuất hiện tình huống tài nguyên (CPU, RAM, memory) không dùng hết. Nếu doanh nghiệp

Thay vì lưu trữ và xử lý dữ liệu trên máy chủ vật lý, doanh nghiệp để giải quyết bài toán lưu lượng vượt ngưỡng trong cao điểm đã chuyển sang hệ thống máy chủ từ xa để có thể mở rộng tự động. Từ đó đáp ứng mọi nhu cầu tăng lưu lượng truy cập và giao dịch ổn định 24/7 trong các chiến dịch cao điểm với chi phí thấp.

Theo Deloitte, 30% công ty e-commerce đã ghi nhận sự cải thiện về tốc độ giao dịch và trải nghiệm khách hàng sau khi chuyển đổi sang dịch vụ cloud.

Doanh nghiệp e-commerce giải quyết bài toán traffic khi triển khai mô hình giải pháp cloud

Những hạn chế về khó mở rộng hạ tầng để tăng khả năng xử lý "đón" lượng truy cập tăng nhanh và giao dịch liên tục là chướng ngại cản trở chính đến các chiến dịch đẩy bán mùa sale của thương hiệu. Do đó Bizfly Cloud đã thiết kế một giải pháp kết hợp với máy chủ Cloud Server sử dụng công nghệ Auto Scaling, Load Balancer, Healthcheck để mở rộng tức thì và đảm bảo hoạt động trang e-commerce ổn định 24/7 trong các dịp cao điểm sale.

Tự động mở rộng hạ tầng công nghệ với Auto Scaling theo CPU/memory

Khi triển khai Cloud Server có tính năng Auto Scale, AS sẽ tự động tăng tài nguyên hoặc server khi CPU/memory vượt ngưỡng và giảm khi nhu cầu giảm xuống thay vì phải duy trì liên tục. Từ đó, website/ứng dụng e-commerce vừa đảm bảo hoạt động ổn định, vừa tối ưu chi phí. Cách ngày giúp tránh nghẽn trong giờ cao điểm, giảm thời gian can thiệp thủ công, giảm chi phí bằng tăng giảm theo nhu cầu thực tế.

Load Balancer (LB phân phối traffic) trên các máy chủ

Các truy cập sẽ được phân phối đều đến các cloud server trong cụm để đảm bảo không có server nào bị quá tải. Khi dùng với AS (mô hình nhiều server trong pool), cứ mỗi khi AS thêm một server vào cụm, LB sẽ tự động phân phối traffic đến đó để đảm bảo trang e-commerce vẫn chạy ổn định khi truy cập tiếp tục tăng.

Health Check (loại bỏ server lỗi trong nhóm)

Tính năng này sẽ thực hiện việc kiểm tra để xác định server nào bị lỗi, nếu xác định có server lỗi, LB sẽ tự động đưa ra khỏi pool và thay thế bằng server hoạt động tốt. Server lỗi được cô lập nhanh, hệ thống tự phục hồi, không ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống khi truy cập tăng cao.

Toàn bộ quá trình đều là tự động, không cần sự can thiệp trực tiếp, doanh nghiệp sẽ có 1 hệ thống tự vận hành và tăng trưởng để đáp ứng mọi nhu cầu truy cập và giao dịch liền mạch mỗi dịp sale, Black Friday… hay chỉ đơn giản là khả năng phát triển quy mô doanh nghiệp nhanh chóng với chi phí tối ưu.

Quy mô thị trường điện toán đám mây toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng vào năm 2026 gấp đôi so với năm 2022. Cloud đem lại tính linh hoạt, bảo vệ và khả năng mở rộng chưa từng có cho nhiều doanh nghiệp. Và thương mại điện tử cũng không ngoại lệ. Nếu như việc mở rộng 1 cửa hàng vật lý cần cần đến vài tháng thì mở rộng 1 cửa hàng online có thể chỉ cần mất vài giây. Đó là những gì cloud có thể làm được.

