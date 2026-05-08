Cách đổi bằng lái xe ô tô, xe máy tại nhà mới nhất năm 2026

Bước 1 : Người dân truy cập vào địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính rồi chọn phần đăng nhập.

Bước 2 : Tại đây người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Bước 3 : Sau khi đăng nhập thành công, người dân chọn vào phần đổi giấy phép lái xe

Bước 4 : Nhập Thông tin chung, người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận theo nơi cấp đổi giấy phép lái xe của mình, hệ thống sẽ tự nhập địa điểm tiếp nhận. Sau đó lựa chọn lý do cấp đổi theo từng cá nhân.

Bước 5 : Ở phần Thông tin người lái xe, người dân cần nhập số GPLX để hệ thống xác nhận GPLX có đủ điều kiện cấp đổi hay không? Nếu hệ thống hiển thị màu xanh thông báo đủ điều kiện, người dân kiểm tra lại các thông tin đã chính xác chưa.

Lưu ý: Người dân chỉ có thể tự tra cứu thông tin GPLX trùng với thông tin đã khai báo trên cổng dịch vụ công, không thể tra cứu cho người khác.

Tại phần Thông tin yêu cầu thay đổi, người dân muốn cập nhật CCCD mới hoặc địa chỉ thường trú thì cập nhật vào ô trống. Nếu không cần thay đổi, người dân bỏ qua bước này.

Trong trường hợp hệ thống hiển thị màu đỏ thông báo không đủ điều kiện, người dân không thể thực hiện đổi GPLX online.

Bước 6 : Tại phần Thông tin sức khỏe người lái xe, người dân chọn Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc Giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử sau đó điền thông tin.

Nếu lựa chọn Giấy khám sức khỏe điện tử, người dân nhập số giấy khám sức khỏe và chọn tra cứu. Kết quả sẽ hiển thị bên dưới.

Nếu lựa chọn Giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử, người dân tải Giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử đã lưu sẵn trong máy trước đó dưới dạng file PDF.

Người dân tải ảnh chân dung lên theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 7 : Mục Thành phần hồ sơ người dân tải các file đính kèm gồm GPLX và CCCD sau đó

Bước 8: Người dân điền thông tin liên hệ sau đó bấm chọn vào ô cam kết rồi nhấn tiếp tục.

Bước 9 : Tại phần Thông tin kết quả, người dân chọn Nhận kết quả tại nhà và điền thông tin theo hướng dẫn sau đó nhấn "Nộp hồ sơ".

Bước 10 : Hồ sơ hiển thị thành công

Có thể kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ tại "Xem hồ sơ của tôi". Chậm nhất sau 03 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp xếp lịch hẹn và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại; nếu hồ sơ không hợp lệ người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do.

Bước 11 : Trong trường hợp chọn "Nhận kết quả trực tiếp", người đăng kí đổi GPLX trực tuyến sẽ nhận được email hoặc tin nhắn điện thoại, thông báo cụ thể thời gian và địa điểm đến giải quyết. Thành phần hồ sơ khi mang đến bộ phận tiếp nhận đổi GPLX gồm:

Bản gốc GPLX và Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu hiện có (đã đăng ký).

Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với GPLX được đổi do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (theo Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT). Theo Thông tư 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, từ 15/02/2015, người có GPLX các hạng A1, A2, A3, A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng sẽ được miễn Giấy khám sức khỏe khi đổi GPLX từ bằng giấy bìa sang vật liệu PET.

Lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET: 135.000 đồng/lần.

Thời gian nhận kết quả

Người dân được nhận kết quả sau 05 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ;

Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VneID (đối với người dân sử dụng định danh mức 2), và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục CSGT: gplx.csgt.bocongan.gov.vn sau 03 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ.