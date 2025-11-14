Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết

Sau khi nhiều địa phương được sáp nhập địa giới hành chính, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã cung cấp thông tin chi tiết về quy trình cho người dân có nhu cầu cập nhật địa chỉ trên thẻ Căn cước.

Theo quy định hiện hành, việc đổi thẻ Căn cước sau khi thay đổi địa danh hành chính là không bắt buộc. Thẻ Căn cước cũ của công dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, những người có nhu cầu cập nhật thông tin cho đồng bộ có thể thực hiện việc cấp đổi bất cứ lúc nào. Thủ tục này có thể thực hiện trực tuyến trên VNeID và được miễn lệ phí. Thẻ mới sẽ được cấp sau 7 ngày làm việc.

Đối với các công dân có thông tin Căn cước thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính (thay đổi tên quận, huyện, xã, phường), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06, Bộ Công an) hướng dẫn có thể thực hiện đổi thẻ Căn cước trực tuyến và được miễn lệ phí.

Để thực hiện, bạn cần có tài khoản VNeID mức độ 2:

4 bước đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công" trên màn hình chính. Bước 2: Chọn dịch vụ "Cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân". Bước 3: Đây là bước quan trọng nhất. Tại mục lý do, chọn chính xác "Do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC)". Việc chọn đúng lý do này là điều kiện để được miễn lệ phí. Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân, chọn địa điểm và hình thức nhận thẻ mới (nhận tại cơ quan công an hoặc gửi qua bưu điện). Nhấn "Gửi hồ sơ" để hoàn tất.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận thông báo lịch hẹn (nếu có) ngay trên ứng dụng.

Các trường hợp công dân phải cấp đổi thẻ Căn cước trong năm 2025

Những người sinh năm 2000, 1985, 1965

Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước: Thẻ Căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40, 60.

Như vậy, những người sinh năm 2011 chưa có thẻ Căn cước thì nên đi làm thẻ Căn cước ngay khi đủ tuổi. Những người sinh năm 2000, 1985, 1965 cần đi làm thẻ Căn cước mới trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp:

- Người sinh năm 2000 đã làm thẻ căn cước trong khoảng thời gian đủ 23 - 25 tuổi thì thẻ Căn cước có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2040.

- Nếu người sinh năm 1985 đã làm thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 38 - 40 tuổi thì thẻ Căn cước có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2045.

- Người sinh năm 1965 đã làm Căn cước khi đủ 58 - 60 tuổi thì Căn cước công dân đó được sử dụng đến cuối đời.

Những người thay đổi thông tin, bị mất, hỏng thẻ Căn cước

Ngoài ra, Điều 24 Luật Căn cước 2023 cũng quy định những các công dân cần phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước như:

+ Có sự thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh trên giấy tờ;

+ Có sự thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

+ Có sai sót về thông tin in trên thẻ Căn cước;

+ Theo yêu cầu của người được cấp thẻ Căn cước khi thông tin trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

+ Xác lập lại số định danh cá nhân;

+ Khi người được cấp thẻ Căn cước có yêu cầu;

+ Khi bị mất thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Trừ các trường hợp nêu trên, nếu công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 01 điều 10 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (mức phạt đến 500.000 đồng).