Cách khiến đơn giản giúp ứng dụng trên điện thoại “tàng hình” chỉ trong vài phút

Trong thời đại mọi thông tin cá nhân đều nằm trong chiếc smartphone, việc bảo vệ quyền riêng tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không ít người lo ngại người khác vô tình – hoặc cố ý – mở những ứng dụng chứa dữ liệu nhạy cảm như mạng xã hội, album ảnh, ứng dụng tài chính hay tin nhắn.

Với những ai có các ứng dụng riêng tư muốn giữ kín, ẩn ứng dụng khỏi màn hình chính là một giải pháp hiệu quả. Khi được ẩn, ứng dụng sẽ biến mất khỏi màn hình chính và tránh ánh mắt tò mò, nhưng người dùng vẫn có thể truy cập và sử dụng bình thường khi cần.

Cách ẩn ứng dụng trên điện thoại Android

Trên thiết bị Android, có nhiều cách để ẩn các ứng dụng, người dùng có thể làm theo những hướng dẫn sau:

Bước 1 : Vào mục Cài đặt .

Bước 2 : Chọn mục Màn hình .

Bước 3 : Tìm và nhấn vào Màn hình chờ .

Bước 4 : Tìm kiếm tùy chọn Ẩn ứng dụng và nhấp vào đó.

Bước 5 : Trên màn hình hiển thị danh sách các ứng dụng, chọn những ứng dụng bạn muốn ẩn.

Bước 6 : Cuối cùng, nhấn Lưu để hoàn tất quá trình ẩn ứng dụng.

Cách khóa và ẩn ứng dụng dễ dàng trên iPhone

Khóa ứng dụng:

Bước 1 : Nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng.

Bước 2 : Chọn Require Face ID (Yêu cầu Face ID) hai lần.

Ẩn ứng dụng:

Bước 1 : Nhấn giữ ứng dụng.

Bước 2 : Chọn Require Face ID (Yêu cầu Face ID).

Bước 3 : Chọn Hide and Require Face ID (Ẩn và Yêu cầu Face ID).

Bước 4 : Xác nhận bằng Face ID/mật mã.

Bước 5 : Nhấn chọn Hide App (Ẩn Ứng dụng).

Để mở khóa hoặc bỏ ẩn, bạn chỉ việc nhấn và giữ ứng dụng rồi chọn 'Don't Require Face ID', sau đó xác thực Face ID hoặc nhập mật khẩu. Nếu muốn hiện lại ứng dụng đã ẩn, vào thư viện ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng rồi chọn 'Add to Home Screen' (Thêm vào Màn hình chính).

Lưu ý:

Không phải tất cả ứng dụng đều có thể khóa/ẩn (ví dụ: Camera, Cài đặt...).

Theo thử nghiệm, tính năng ẩn hiện tại chỉ hoạt động với các ứng dụng của bên thứ ba (như Instagram, Twitter...).

Khi ẩn ứng dụng, bạn sẽ không nhận được thông báo từ ứng dụng đó.

Với những tính năng này, người dùng sẽ không còn lo lắng về việc con vô tình mua hàng, truy cập nội dung không phù hợp, hay 'táy máy' vào các ứng dụng quan trọng. Đây cũng là một cách tốt để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên điện thoại của bạn.