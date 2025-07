Cách quạt trần SUNHOUSE APEX tái định nghĩa quạt điện gia dụng

Sự xuất hiện của các dòng quạt trần công nghệ cao, tích hợp nhiều tính năng thông minh đã thổi luồng sinh khí mới vào ngành hàng vốn được coi là truyền thống. Đổi mới sáng tạo để bắt nhịp với xu hướng sống, quạt trần SUNHOUSE APEX do tập đoàn SUNHOUSE sản xuất không chỉ đánh dấu bước tiến mới về công năng và thiết kế, mà còn là minh chứng cho năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi của một thương hiệu Việt đang vươn ra toàn cầu.

Bước tiến về động cơ: gió x3, điện nửa tiền

Động cơ BLDC được dự đoán sẽ là xu hướng của ngành công nghiệp sản xuất quạt trần, nay được Tập đoàn SUNHOUSE làm chủ và đưa vào sản xuất, tạo nên hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện vượt trội trong dòng sản phẩm quạt trần cao cấp mới nhất của tập đoàn này.

Khác với động cơ AC truyền thống thường phát ra tiếng ồn và hao phí điện năng do ma sát với chổi than, động cơ BLDC Xpro của quạt trần SUNHOUSE APEX vận hành thông qua bộ điều khiển điện tử thông minh, loại bỏ hoàn toàn ma sát cơ học. Nhờ vậy, quạt vận hành êm ái hơn, không tạo tiếng ồn và đặc biệt tiết kiệm điện vượt trội so với động cơ truyền thống.

Động cơ BLDC Xpro giúp quạt trần SUNHOUSE APEX vận hành êm ái, bền bỉ, tiết kiệm điện

Theo kết quả thử nghiệm trên quạt trần 5 cánh Sunhouse Apex APF7666W, quạt trần SUNHOUSE APEX với động cơ BLDC Xpro tạo lưu lượng gió tới 358m³/phút, gấp 3 lần quạt cây sử dụng cùng cho mục đích làm mát gia đình, đồng thời tăng tới 50% lưu lượng gió so với quạt trần truyền thống. Trong khi đó, lượng điện năng tiêu thụ giảm tới hơn 40% so với quạt trần dùng công nghệ AC (* khi sử dụng để tạo ra cùng 1 lưu lượng gió), giúp giảm nỗi lo hóa đơn tiền điện.

Không có chổi than, quạt trần SUNHOUSE APEX cũng có tuổi thọ bền bỉ hơn, do ít bị mài mòn và hiếm khi cần bảo trì. Không sinh phát thải carbon gây hại môi trường, sản phẩm đã đạt chứng nhận 5 sao về Tiết kiệm năng lượng từ Quatest 1 - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, minh chứng cho cam kết của SUNHOUSE trong việc nghiên cứu và sản xuất hướng tới nhu cầu tiêu dùng xanh, bền vững trên toàn cầu.

Làm mát tối ưu, dễ chịu suốt 4 mùa

Bên cạnh bền vững, triết lý cốt lõi trong nghiên cứu sản phẩm của SUNHOUSE còn tập trung vào sức khỏe người dùng. Khác với quan niệm quạt là thiết bị làm mát, chỉ sử dụng trong mùa nóng, quạt trần SUNHOUSE APEX trang bị chế độ đảo chiều quay thông minh, còn là giải pháp lưu thông khí quanh năm. Mùa hè, quạt phân tán luồng gió mát đều khắp không gian, giữ phòng thoáng khí, tránh tình trạng gió tập trung vào một điểm có thể ảnh hưởng sức khỏe. Vào mùa đông, tính năng đảo chiều quay giúp quạt đẩy không khí ấm từ trần xuống, cân bằng nhiệt độ, đảm bảo không gian gia đình luôn dễ chịu.

Nhiều tính năng thông minh, tiện lợi tích hợp trong quạt trần SUNHOUSE APEX

So với các dòng quạt trần truyền thống vốn đơn điệu về tính năng và thường gây tiếng ồn khi hoạt động, SUNHOUSE APEX mang đến phiên bản quạt trần hiện đại và đa năng, với thiết kế sang, vận hành êm và ba chế độ gió thông minh phù hợp với đa dạng nhu cầu sinh hoạt.

Chế độ gió thường giúp làm mát nhanh, đặc biệt hữu ích khi vừa từ ngoài trời nắng trở về hay trong những ngày oi bức. Chế độ gió tự nhiên tạo luồng gió nhẹ, đều như gió trời, mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái tối đa. Đáng chú ý, chế độ gió ngủ được lập trình giảm dần tốc độ theo thời gian, phù hợp với nhịp sinh học ban đêm, giúp người dùng ngủ sâu, hạn chế tình trạng lạnh đột ngột hoặc giật mình làm gián đoạn giấc ngủ.

Nhờ tích hợp động cơ BLDC Xpro vận hành êm gần như không phát ra tiếng động, SUNHOUSE APEX tạo không gian không chỉ mát mẻ mà còn yên tĩnh so với quạt thông thường, đặc biệt phù hợp với gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với tiếng ồn. Hơn cả một giải pháp làm mát, mọi tính năng đều được nghiên cứu dựa trên nhu cầu sức khỏe của người dùng, theo tiêu chuẩn Vì sức khỏe, tiện nghi, bền bỉ trong hệ sinh thái sản phẩm Tập đoàn đang phát triển.

Tái định nghĩa "quạt điện gia dụng": Sunhouse tiên phong sản xuất và dịch vụ khách hàng

Tự chủ công nghệ và sản xuất là nền tảng tạo nên sự khác biệt và những đổi mới không ngừng của SUNHOUSE, tiêu biểu như với dòng sản phẩm quạt trần cao cấp.

Bên cạnh động cơ vượt trội và tính năng thông minh, quạt trần SUNHOUSE APEX, với ngôn ngữ thiết kế riêng, 100% do SUNHOUSE sáng tạo, trở thành món đồ nội thất khiêm nhường, tô điểm vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ.

Chế độ đèn LED giúp quạt vừa là nguồn sáng, vừa tăng vẻ đẹp hiện đại cho không gian

Trải nghiệm sống chất lượng, tiện nghi, bền vững từ những thiết bị gia đình như quạt trần SUNHOUSE APEX là kết quả của chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu - phát triển, cùng năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất của SUNHOUSE.

Với hệ thống 10 nhà máy hiện đại, sản xuất các linh kiện cốt lõi như động cơ, cánh quạt và hệ thống đèn LED, SUNHOUSE đảm bảo khả năng tự chủ từ thiết kế đến lắp ráp, giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra và tối ưu chi phí. Quạt trần SUNHOUSE APEX mang đậm dấu ấn "Made in Vietnam" – do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kiểm định. Sở hữu hàm lượng công nghệ cao và tỷ lệ nội địa hóa lớn, sản phẩm này là bước tiến chiến lược giúp SUNHOUSE khẳng định năng lực tại thị trường thiết bị điện gia dụng, đồng thời mở rộng sang thị trường quốc tế.

Hệ sinh thái sản phẩm được SUNHOUSE đầu tư hướng tới chất lượng chuẩn quốc tế

SUNHOUSE đặt mục tiêu doanh thu từ dòng quạt trần SUNHOUSE APEX đạt 200 tỷ đồng trong năm 2025 trong năm 2025 và kỳ vọng cán mốc 1.000 tỷ đồng vào năm 2030, với kế hoạch xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như châu Âu và châu Mỹ. Trên hành trình 25 năm phát triển, SUNHOUSE không ngừng đổi mới để nâng cao năng lực sản xuất, kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm gia dụng kết tinh giá trị Việt, hướng tới tiêu chuẩn toàn cầu. Với định vị "Thương hiệu quốc gia – Chuẩn quốc tế", SUNHOUSE với dòng sản phẩm quạt trần cao cấp SUNHOUSE APEX tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu.