Cách Solaria Rise chinh phục thế hệ an cư mới lẫn giới đầu tư

Lựa chọn vừa tầm cho tổ ấm đầu tay

Ở tuổi 29, Phan Thị Thùy Dung (TPHCM) chia sẻ rằng ước mơ sở hữu tổ ấm thật sự thuộc về mình đã theo chị nhiều năm. Một lần xuống Waterpoint theo lời giới thiệu của người bạn, chị dừng lại rất lâu để ngắm nhìn nhịp sống bình yên nơi đây.

"Tôi thấy mình như được sống chậm lại một nhịp. Không khí tươi mới, cuộc sống bình yên khiến tôi nảy ra suy nghĩ: Nếu được sống ở nơi như vậy thì tốt quá", chị nhớ lại.

Cảm giác đó theo chị suốt nhiều ngày, cho đến khi biết đến Solaria Rise - phân khu cao tầng thuộc đại đô thị Waterpoint. Tìm hiểu sâu về dự án, chị bất ngờ vì mức giá phù hợp với tài chính một người trẻ độc thân, đồng thời có đa dạng phương án thanh toán. Chị chọn giải pháp vay mua nhà và thanh toán chia nhỏ theo từng đợt, trải dài 2 năm đến lúc nhận nhà, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính.

"Trên hết, quyết định này đến từ trải nghiệm thực tế sau thời gian thuê nhà, sinh sống ở Mizuki Park - một dự án khác của Nam Long phát triển, với quy hoạch chỉn chu", chị nói thêm.

Khi chị tham quan nhà mẫu và không gian sống tại Solaria Rise, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong từng chi tiết nhỏ: Phong cách Nhật Bản, quy hoạch thoáng, mảng xanh đa tầng, tiện ích bài bản. Dự án có hồ bơi, phòng gym, yoga để rèn luyện thể chất; khu đọc sách, co-working space phù hợp những ngày làm hybrid; khu BBQ, không gian sinh hoạt... cho những buổi tụ họp bạn bè.

Quyết định chọn căn 1+1 phòng ngủ, chị hào hứng chia sẻ về kế hoạch sau khi nhận nhà sẽ chuyển công việc về đây để sinh sống lâu dài. "Có khi đổi môi trường sống cũng là cách mở ra cuộc sống mới cho mình", chị tâm sự.

Khách hàng trẻ quan tâm căn hộ studio, 1+1 phòng ngủ tại sự kiện mở bán Solaria Rise giai đoạn 1 ngày 15/11.

Căn hộ nâng tầm tiêu chuẩn an cư cho gia đình trẻ

Bốn năm trước, vợ chồng anh Nguyễn Lê Hoàng Việt (38 tuổi) lựa chọn bắt đầu hành trình hạnh phúc tại EHome Southgate, Waterpoint - không gian sống mà anh mô tả là "giá hợp lý, xanh hơn mà vẫn đầy đủ tiện ích".

Gắn bó vài năm, anh càng cảm nhận rõ giá trị của môi trường sống mà Nam Long tạo dựng, đặc biệt là những buổi chiều cùng các con đạp xe vòng quanh khu đô thị, chơi đùa giữa thiên nhiên. Được ôm trọn bởi sông Vàm Cỏ Đông và hệ thống kênh – mặt nước nội khu giúp điều hòa vi khí hậu, Waterpoint mang đến cho gia đình anh một môi trường sống giao hòa thiên nhiên, với đa trải nghiệm.

Không gian sống xanh, hệ tiện ích đa lớp tại Solaria Rise.

Đó là lý do khi Solaria Rise ra mắt, anh chọn nơi đây là bước tiếp theo trên hành trình nâng cấp tổ ấm. "Sau vài năm ‘gia tăng dân số’, gia đình tôi cần một không gian rộng hơn, thoải mái hơn", anh cười, chia sẻ lý do chọn căn hai phòng ngủ để phù hợp nhịp sinh hoạt của các con.

Điều khiến anh tin tưởng vào lựa chọn này, còn là cách Nam Long vận hành một khu đô thị với tinh thần gắn kết cộng đồng. Chuỗi hoạt động lễ hội, thể thao, sự kiện vui chơi… diễn ra quanh năm, tạo nên không gian gắn kết cộng đồng và kiến tạo đời sống đô thị đúng nghĩa cho thế hệ cư dân tương lai.

Solaria Rise là lựa chọn nâng tầm không gian sống của gia đình trẻ.

Chốn nghỉ dưỡng hiện tại, "tài sản" để dành cho con cái

Có chung suy nghĩ "mua nhà, mua luôn không gian sống cho con", chú Lâm Thuận Phong (quận Bình Tân, TPHCM) lựa chọn căn hộ tại Solaria Rise với mong muốn sau này con cháu có môi trường tốt hơn để định cư lâu dài.

"Tôi ở Akari City, từng ghé thăm Mizuki Park nên biết nhiều dự án của Nam Long. Họ không chỉ xây nhà, mà còn chú trọng môi trường sống, đó là điều tôi đánh giá cao. Không khí buổi sáng ở đây tốt lắm, khác hẳn Sài Gòn", chú tâm sự.

Chú Lâm Thuận Phong ký hợp đồng mua bán căn hộ Solaria Rise tại sự kiện mở bán ngày 15/11.

Không chỉ lý tưởng để an cư, dự án còn phù hợp để khai thác đầu tư dài hạn. Cô Lý Hoàng Thủy - hiện đang sống tại quận 3 cũ, TPHCM - biết đến Nam Long từ lâu và luôn có thiện cảm với những dự án mà chủ đầu tư này phát triển.

"Tôi đã mua một căn shophouse tại khu đô thị Waterpoint. Nam Long chăm sóc khách hàng rất tốt, pháp lý uy tín. Cảm giác tin cậy là điều quan trọng khi nghĩ đến chuyện đầu tư nhà cửa. Tiếp đến là giá cả hợp lý, thiết kế đẹp, tiện ích bài bản. Cuối cùng là nằm trong khu vực vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt, đang được đầu tư mạnh. Waterpoint hội tụ đầy đủ yếu tố mà giới đầu tư mong muốn", cô tâm sự.

Khi nhìn thấy thông tin về Solaria Rise, cô bị cuốn hút bởi không gian xanh, thiết kế trẻ trung của dự án và cân nhắc đầu tư căn hộ ở đây. "Có khi đến thời điểm nhận nhà, tôi lại đổi ý để lại cho vợ chồng con trai, hoặc chuyển về đây nghỉ hưu", cô tâm sự.

Cách lõi nội đô TPHCM 35-45 phút di chuyển qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, quốc lộ 1A và tương lai là tuyến Metro số 3A, Solaria Rise mở ra không gian sống tiện nghi, giao thoa giữa phố thị Sài Gòn nhộn nhịp và bản sắc lục tỉnh miền Tây.

Trở thành cư dân tương lai của Solaria Rise, với anh Việt, đó là hành trình nâng cấp tổ ấm sau nhiều năm gắn bó với Waterpoint; với chị Dung, đó là quyết tâm đánh dấu cột mốc tuổi 30 bằng căn nhà đầu tiên; với chú Phong, đó là món quà an cư dành cho con cái, ở nơi chú tin rằng môi trường sống sẽ nuôi dưỡng những năm tháng trưởng thành của con cháu. Trên hành trình ấy, Solaria Rise trở thành điểm giao nhau của những ước mơ an cư - của thế hệ năng động, của gia đình trẻ và cả những bậc cha mẹ muốn để lại giá trị bền vững cho thế hệ sau.