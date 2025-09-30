Cách tăng tuổi thọ nhờ cà phê, trà và nước

Phân tích dữ liệu của hơn 182.000 người trưởng thành được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank (Anh), nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Y khoa phương Nam (Trung Quốc) chỉ ra rằng tiêu thụ 7-8 ly chất lỏng bao gồm nước lọc, trà và cà phê mỗi ngày sẽ giúp gia tăng tuổi thọ.

Kết hợp trà, cà phê và nước lọc với tổng lượng đủ và tỉ lệ cân bằng sẽ đem lại lợi ích lên tuổi thọ, thông qua việc giảm nguy cơ tử vong sớm do nhiều bệnh - Minh họa AI: Thu Anh

Theo bài công bố trên tạp chí y học British Journal of Nutrition, những người uống đủ nước - với 7-8 ly chất lỏng mỗi ngày - sẽ giảm 28% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân so với người uống ít chất lỏng (chỉ khoảng 4 ly mỗi ngày trở xuống).

Với người đã tiêu thụ đủ 4 ly nước trong ngày trở lên, việc thay thế nước lọc bằng trà và cà phê bắt đầu phát huy tác dụng. Tỉ lệ thay thế trà và cà phê tốt nhất là 2:3.

Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp đến 72%, nguy cơ tử vong do bệnh tiêu hóa giảm 65%, giảm 41% so đối với nhóm bệnh ung thư và 31% đối với nhóm bệnh tim mạch. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân sẽ giảm 45%.

Theo News Medical, nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn tổng quan về cách bảo vệ tuổi thọ thông qua 3 loại đồ uống phổ biến nhất thế giới.

Tuy không đưa ra thể tích trung bình của các ly đồ uống, nhưng ước tính tương đối này đủ cho thấy việc ưu tiên tiêu thụ đủ chất lỏng theo khuyến nghị của cơ quan y tế địa phương - thường phù hợp với thể trạng dân số trong khu vực - là quan trọng nhất; đồng thời trà và cà phê sẽ đem lại lợi ích bổ sung.