Người tuổi thọ ngắn thường có 4 điểm chung vào buổi sáng: Hi vọng bạn không có cái nào

Vừa thức dậy đã có cảm xúc tiêu cực, lo lắng

Việc đọc tin tức tiêu cực khi lướt mạng xã hội, kiểm tra email hoặc có cảm xúc lo lắng về công việc, tài chính khi vừa bắt đầu ngày mới có thể làm tăng hormone cortisol. Về lâu dài, việc này dẫn đến căng thẳng mãn tính viêm, tăng huyết áp và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Suy nghĩ tiêu cực buổi sáng làm giảm năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và giảm hiệu suất làm việc.

Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia khuyên mọi người nên tránh sử dụng điện thoại, kiểm tra công việc trong 30 phút đầu sau khi thức dậy. Thay vào đó, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc thư giãn, vận động nhẹ nhàng hoặc trò chuyện với người thân. Những hoạt động này giúp năng lượng buổi sáng trở nên tích cực hơn, góp phần xây dựng những thói quen tốt cho sức khỏe.

Nhịn ăn sáng hoặc ăn sáng không lành mạnh

Bữa sáng giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể sau 8-10 tiếng dạ dày trống rỗng, giúp hoạt động trong ngày hiệu quả hơn. Tuy nhiên không ít người có thói quen bỏ bữa sáng do thức dậy muộn, tính chất công việc bận rộn…

Theo một nghiên cứu trên 30.000 người trưởng thành, những người bỏ bữa sáng thường không nạp đủ canxi, vitamin C và chất xơ cơ thể cần hàng ngày. Sau một đêm, nồng độ axit trong dạ dày tăng lên, dạ dày co bóp tiết ra dịch vị nhưng không có thức ăn tiêu hóa, có thể gây viêm loét dạ dày.

Ảnh minh hoạ

Việc nhịn ăn sáng làm cơ thể mệt mỏi, khó tập trung dẫn đến tâm trạng uể oải, chóng mặt. Thói quen này được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, sỏi túi mật, gây tụt huyết áp và đường huyết quá mức đặc biệt ở người cao tuổi, làm chậm tốc độ trao đổi chất…

Người không ăn bữa sáng có xu hướng ăn nhiều hơn ở các bữa tiếp theo, khó kiểm soát cân nặng và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Ăn bữa sáng với một lượng vừa đủ, cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ cho nam giới.

Bên cạnh đó, những bữa sáng giàu tinh bột mang lại nhiều năng lượng nhưng lại giàu calo, khiến đường huyết đầu ngày tăng vọt mất kiểm soát. Khi lượng đường trong máu giảm dần trong vài giờ tiếp theo, khả năng tập trung và năng suất lao động cũng bị giảm sút.

Để có bữa sáng lành mạnh, mọi người nên lưu ý kết hợp tinh bột với thực phẩm chứa chất xơ, đạm và vitamin. Trứng, khoai lang, ngũ cốc nguyên cám, sữa chua, các loại đậu và hạt, hoa quả có chỉ số đường huyết thấp, rau xanh… có thể là sự lựa chọn tốt cho sức khỏe mà vẫn giàu năng lượng.

Tập thể dục mạnh khi bụng đói

Tập thể dục là "liều thuốc" kéo dài tuổi thọ nhưng tập quá sớm hay quá mạnh lại gây hại cho sức khỏe.

‏Sau một đêm ngủ dậy, việc vận động ngay khi bụng đói dễ dẫn đến máu chưa lên não, gây chóng mặt, đứng không vững, co cứng cơ, đột quỵ, đặc biệt nguy hiểm cho những người mắc bệnh tim. Nếu đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí CO2 không tốt cho phổi, dễ gây đau khớp khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Ảnh minh hoạ

Thời gian thích hợp nhất cho việc tập thể dục ngoài trời là khoảng 6-7 giờ sáng, nên lựa chọn địa điểm ở khoảng không gian thoáng mát, nhiều cây như công viên, sân tập.

Vận động cường độ cao vào sáng sớm làm cơ thể nhanh mệt mỏi hơn do đang trong tình trạng thiếu năng lượng, thiếu nước và tinh bột. Vậy nên các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội… phù hợp hơn để khởi đầu ngày mới, nhất là với người huyết áp cao.

Uống cà phê quá sớm

Theo bác sĩ tim mạch người Anh Michael Mosley, uống cà phê khi bụng đói sẽ kích hoạt giải phóng các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol. Điều này ảnh hưởng xấu đến đường ruột, hormone, tuyến thượng thận và hệ thần kinh. Thói quen uống cà phê quá sớm cũng có thể làm tăng đường huyết đột ngột, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Vị bác sĩ này chỉ ra thời gian thích hợp để uống cà phê là từ 9h30 đến 11h30 sáng, hoặc ít nhất 90 phút từ lúc thức dậy khi nồng độ cortisol bắt đầu giảm. Cà phê nguyên chất, hạn chế đường và sữa sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.