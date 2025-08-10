Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị

10-08-2025 - 13:48 PM | Xã hội

Thủ đoạn hack Facebook của nhóm đối tượng khá tinh vi, bị hại dính bẫy lừa mà không hề hay biết.

Ngày 10-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị- Ảnh 1.

Hai đối tượng trong nhóm lừa đảo, hack Facebook trú tại tỉnh Quảng Trị

Nhóm đối tượng gồm Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị), bị tạm giam để điều tra các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị- Ảnh 2.

Tang vật vụ việc

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này.

Cụ thể, nhóm Quang giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại đối tượng.

Sau đó, dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 12-2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỉ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Theo Hải Định

Người lao động

