CADIVI chính thức ra mắt Zalo Mini App “CADIVI Kết Nối”

07-08-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

CADIVI chính thức ra mắt Zalo Mini App “CADIVI Kết Nối”

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) chính thức ra mắt ứng dụng Zalo Mini app “CADIVI Kết Nối” – nền tảng số hóa đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Nhà thầu thân thiết, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược chuyển đổi số và chăm sóc khách hàng chủ lực của doanh nghiệp.

Ứng dụng "CADIVI Kết Nối" được phát triển dưới dạng Zalo Mini App, giúp người dùng dễ dàng truy cập trực tiếp trên Zalo mà không cần tải thêm ứng dụng riêng biệt, tích hợp đầy đủ các tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm, tối ưu quyền lợi và thúc đẩy gắn kết lâu dài giữa CADIVI với đội ngũ thầu, thợ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị kinh doanh và lan tỏa thương hiệu CADIVI.

Tăng cường kết nối – Gắn bó dài lâu

Với mục tiêu gia tăng kết nối đồng hành phát triển, ứng dụng được thiết kế như một hệ sinh thái tiện ích, đáp ứng toàn diện nhu cầu của các nhà thầu điện từ việc theo dõi điểm tích lũy, đổi quà, cập nhật các chính sách ưu đãi riêng biệt.

CADIVI Kết Nối là minh chứng cho cam kết của CADIVI trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng hành cùng thầu, thợ bằng các công cụ hiện đại, minh bạch và thiết thực. Chúng tôi tin rằng việc số hóa công tác chăm sóc hậu mãi này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm, gia tăng sự gắn bó và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh đôi bên.

Ứng dụng CADIVI Kết Nối được thiết kế với một số tính năng nổi bật như:

Tích điểm - Đổi quà tiện lợi: Người dùng chỉ cần nhập mã cào trên tem sản phẩm dây dân dụng vào app để tích lũy điểm. Điểm số có thể quy đổi thành hàng loạt phần quà hấp dẫn như bút thử điện, dụng cụ nghề nghiệp, sản phẩm CADIVI và nhiều quà tặng khác

Khuyến mãi cho từng hạng thành viên: Chương trình áp dụng hệ thống phân hạng (Bạc – Vàng – Kim cương) thông qua điểm tích lũy. Thành viên đạt thứ hạng cao hơn sẽ nhận được nhiều quyền lợi và khuyến mãi khác biệt.

Cập nhật thông tin nhanh chóng: Ứng dụng cập nhật liên tục các thông tin sản phẩm, tài liệu kỹ thuật và các chương trình ưu đãi mới nhất từ CADIVI, giúp nhà thầu nắm bắt kịp thời và áp dụng hiệu quả trong công trình.

Ứng dụng "CADIVI Kết Nối" không chỉ là một công cụ tiện ích, mà còn là bước đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của CADIVI, phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

CADIVI chính thức ra mắt Zalo Mini App “CADIVI Kết Nối”- Ảnh 1.

Người dùng dễ dàng truy cập "CADIVI Kết Nối" trực tiếp trên Zalo mà không cần tải thêm ứng dụng riêng biệt.

Cam kết đồng hành và phát triển cùng Nhà thầu Việt

Việc triển khai chương trình "Nhà thầu thân thiết CADIVI" thông qua mini app không chỉ mang lại lợi ích cụ thể cho người dùng mà còn thể hiện cam kết lâu dài của CADIVI trong việc xây dựng cộng đồng nhà thầu vững mạnh, chuyên nghiệp và gắn kết.

CADIVI tin tưởng rằng, với sự ứng dụng công nghệ hiện đại cùng các chính sách chăm sóc thiết thực, chương trình sẽ góp phần khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm chính hãng, đồng thời mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Tìm kiếm từ khóa "CADIVI Kết Nối" trên Zalo hoặc truy cập https://bit.ly/3JhTG6b để bắt đầu hành trình trở thành Nhà thầu thân thiết CADIVI với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Cadivi

