Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cài đặt trên Google Maps giúp điện thoại ít hao pin, người chạy xe nên biết

| | Kinh tế số

Nếu thường xuyên dùng Google Maps để dẫn đường, một cài đặt trên ứng dụng có thể giúp người chạy xe ít tốn pin điện thoại hơn.

Google Maps là ứng dụng gần như không thể thiếu trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, việc liên tục sử dụng GPS, dữ liệu di động và màn hình sáng khiến ứng dụng này cũng nằm trong nhóm "ngốn pin" nhất trên smartphone.

Theo trải nghiệm được chia sẻ trên XDA Developers, chỉ một thay đổi nhỏ trong phần cài đặt của Google Maps đã giúp thời lượng pin khi dẫn đường được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong các chuyến đi kéo dài nhiều giờ.

Chế độ tiết kiệm pin ít người để ý

Tính năng được nhắc đến là Power Saving Mode (chế độ tiết kiệm pin) tích hợp trong Google Maps. Khi được kích hoạt trong quá trình điều hướng, giao diện bản đồ sẽ được đơn giản hóa, chỉ giữ lại những thông tin cần thiết như hướng rẽ tiếp theo, khoảng cách còn lại và thời gian đến nơi.

Cài đặt trên Google Maps giúp điện thoại ít hao pin, người chạy xe nên biết- Ảnh 1.

Tính năng mới giúp Google Maps hoạt động tiết kiệm pin hơn trong quá trình điều hướng. (Ảnh: Motopinas)

Nhờ giảm các hiệu ứng đồ họa, màu sắc và tần suất cập nhật hình ảnh, ứng dụng tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể so với chế độ điều hướng thông thường.

Theo Google, chế độ này có thể kéo dài thời lượng sử dụng thêm tới khoảng 4 giờ trong những chuyến đi dài, tùy điều kiện sử dụng.

Không phải điện thoại Android nào cũng dùng được

Điểm hạn chế là Power Saving Mode hiện chưa được phát hành rộng rãi.

Ở thời điểm hiện tại, Google mới triển khai tính năng này cho dòng Pixel 10, bao gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL và Pixel 10 Pro Fold. Người dùng các mẫu Android khác vẫn chưa thể kích hoạt chế độ này, dù Google được cho là sẽ mở rộng hỗ trợ trong tương lai.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần vào Google Maps > Settings > Navigation, bật Power Saving Mode một lần. Sau đó, khi đang điều hướng, chỉ cần nhấn nút nguồn để chuyển sang giao diện tiết kiệm pin.

Những cách khác để giảm hao pin khi dùng Google Maps

Nếu điện thoại chưa hỗ trợ Power Saving Mode, vẫn có một số thiết lập khác giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Một trong số đó là chỉ cấp quyền truy cập vị trí "Chỉ khi dùng ứng dụng" thay vì cho phép Google Maps luôn theo dõi vị trí trong nền. Điều này giúp hạn chế ứng dụng hoạt động khi người dùng không mở Maps.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tải trước bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps) khi chuẩn bị đi đến khu vực có sóng yếu. Cách làm này vừa giảm lượng dữ liệu di động phải tải liên tục, vừa giúp tiết kiệm pin trong quá trình dẫn đường.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng được sử dụng như thiết bị dẫn đường chính trên ôtô, những thay đổi nhỏ về cài đặt có thể tạo ra khác biệt đáng kể về thời lượng pin.

Với người dùng Pixel 10, Power Saving Mode là một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Google Maps thời gian gần đây. Còn với các thiết bị Android khác, việc tối ưu quyền truy cập vị trí và sử dụng bản đồ ngoại tuyến vẫn là những giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng sụt pin khi di chuyển.

Theo Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điện thoại xuất hiện biểu tượng lạ này, tất cả người dùng Samsung cần kiểm tra cài đặt của mình

Điện thoại xuất hiện biểu tượng lạ này, tất cả người dùng Samsung cần kiểm tra cài đặt của mình Nổi bật

Châu Âu tăng tốc cuộc đua AI với 7 siêu nhà máy

Châu Âu tăng tốc cuộc đua AI với 7 siêu nhà máy Nổi bật

Nexon công bố các đội thi vào Vòng Chung kết cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI NYPC 2026

Nexon công bố các đội thi vào Vòng Chung kết cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI NYPC 2026

21:13 , 31/07/2026
Bộ Công an chính thức phát động chiến dịch thay đổi thói quen triệu người dùng MXH giữa thời AI, ra mắt bản tin soi thật - giả trên VTV

Bộ Công an chính thức phát động chiến dịch thay đổi thói quen triệu người dùng MXH giữa thời AI, ra mắt bản tin soi thật - giả trên VTV

20:11 , 31/07/2026
Khai thác mật khẩu yếu, đánh cắp thông tin đăng nhập, phát tán mã độc lên PyPI: Claude đã xâm nhập 3 công ty thật trước khi Anthropic phát hiện

Khai thác mật khẩu yếu, đánh cắp thông tin đăng nhập, phát tán mã độc lên PyPI: Claude đã xâm nhập 3 công ty thật trước khi Anthropic phát hiện

17:50 , 31/07/2026
2 giếng khoan sâu hơn 10.000m báo tin vui trúng lớn vì càng đổ nước càng phun lửa, kho báu được đánh thức, công nghệ siêu lạ vào việc

2 giếng khoan sâu hơn 10.000m báo tin vui trúng lớn vì càng đổ nước càng phun lửa, kho báu được đánh thức, công nghệ siêu lạ vào việc

17:43 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên