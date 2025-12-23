Cái gì càng lau càng bẩn: Giật mình khi biết là thứ nhà nào cũng dùng mỗi ngày

Câu hỏi nghe như một trò đố vui, nhưng đáp án lại khiến nhiều người chột dạ khi nhìn vào gian bếp của chính mình. Thứ “càng lau càng bẩn” ấy không phải bề mặt bàn hay bếp, mà là chiếc khăn lau quen thuộc – vật dụng xuất hiện mỗi ngày và thường được tin rằng đang giúp giữ cho mọi thứ sạch sẽ.

Khăn lau bếp: Tưởng sạch nhưng là nơi tích tụ vi khuẩn

Trong nhiều gia đình, một chiếc khăn ẩm được dùng cho đủ việc: lau bàn ăn, lau bếp, lau tay, thậm chí lau nhanh bát đĩa. Sau mỗi lần sử dụng, khăn được vắt qua loa rồi tiếp tục treo ở góc bếp. Chính vòng lặp này khiến khăn lau trở thành một trong những vật dụng bẩn nhất trong không gian nấu nướng.

Các nghiên cứu về an toàn thực phẩm cho thấy khăn lau bếp thường chứa lượng vi khuẩn đáng kể. Một nghiên cứu đăng trên Food Protection Trends cho biết vi khuẩn coliform xuất hiện ở phần lớn khăn lau bếp được thu thập từ các hộ gia đình, trong đó E. coli được phát hiện ở khoảng một phần tư số mẫu. Những loại vi khuẩn này vốn liên quan trực tiếp đến ô nhiễm thực phẩm và nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Nguyên nhân nằm ở chỗ khăn lau thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ và cặn thức ăn. Khi được dùng lặp đi lặp lại để lau nhiều bề mặt khác nhau, chiếc khăn vô tình trở thành “phương tiện trung chuyển” vi khuẩn, đưa mầm bệnh từ chỗ bẩn sang chỗ tưởng như đã sạch. Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, việc dùng cùng một khăn cho nhiều mục đích trong bếp làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo – yếu tố hàng đầu gây mất an toàn thực phẩm trong gia đình.

Khăn ẩm càng dùng lâu càng nguy hiểm!

Không giống những bề mặt khô ráo, khăn lau thường xuyên ở trạng thái ẩm – điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Các chuyên gia vệ sinh của Đại học Bang Michigan (Mỹ) chỉ ra rằng khăn lau ẩm, có mùi hoặc để lâu không giặt là dấu hiệu rõ ràng của sự phát triển vi khuẩn. Trong môi trường ẩm và ấm như gian bếp, vi khuẩn có thể nhân lên rất nhanh chỉ trong vài giờ.

Đáng chú ý, nhiều người có cảm giác an tâm khi “lau cho sạch” mà không để ý rằng bản thân chiếc khăn đã bẩn hơn bề mặt đang lau. Khi khăn được dùng cả ngày, vi khuẩn tích tụ ngày càng nhiều, khiến mỗi lần lau không còn là làm sạch mà là phát tán vi khuẩn rộng hơn.

Khăn sau khi dùng xong nên được giặt sạch

Rồi đem phơi khô. Định kỳ gia đình nên thay khăn lau (Ảnh minh hoạ)

Về tần suất vệ sinh, các khuyến nghị từ các tổ chức an toàn thực phẩm cho rằng khăn lau bếp nên được giặt thường xuyên hơn nhiều so với thói quen phổ biến. Theo hướng dẫn từ Đại học Nebraska–Lincoln, khăn lau sử dụng hằng ngày trong bếp nên được giặt mỗi ngày hoặc thay mới sau khi lau các bề mặt bẩn, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống. Việc giặt bằng nước nóng và làm khô hoàn toàn giúp giảm đáng kể lượng vi khuẩn còn sót lại trên sợi vải.