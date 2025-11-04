“Cai nghiện tiêu tiền”, tiết kiệm 350 triệu trong 1 năm nhờ 3 việc

Trước đây, tôi là kiểu người mua sắm bốc đồng. Chỉ cần thấy chương trình giảm giá hay món đồ trông hay hay, tôi lập tức rút ví chẳng nghĩ nhiều. Cứ thế nên tiền ra như nước, còn phòng thì chật ních những đủ loại đồ đạc, từ phòng khách, đến nhà bếp rồi phòng ngủ.

Đến cuối năm ngoái, tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi với cách sống đó. Cảm giác tiêu tiền, tích trữ rồi lại chán ghét chính mình khiến tôi không chịu nổi. Tôi biết đã đến lúc mình phải thay đổi.

Sau gần 1 năm kiên trì, tôi vừa tiết kiệm được hơn 350 triệu đồng, vừa tìm lại được cảm giác bình yên và chủ động trong cuộc sống mà bí quyết cũng chẳng có gì cao siêu.

1. Tự tay dọn nhà, sắp xếp lại từng món đồ

Trước kia, việc dọn nhà của tôi chỉ dừng lại ở chuyện thuê người lau chùi hàng tuần. Nhưng khi căn nhà ngày càng ngập đồ, tôi nhận ra chẳng ai có thể giúp mình “giải quyết hậu quả” ngoài chính bản thân.

Tôi dành trọn 5 cuối tuần liên tiếp, tức là hơn 1 tháng để phân loại đồ đạc. Mỗi món đồ, tôi đều tự hỏi: “Mình có đang cần nó không?”. Nếu câu trả lời là “cần bây giờ”, tôi giữ lại. Còn nếu chỉ là “biết đâu sau này sẽ cần”, tôi cho vào nhóm thanh lý. Thực tế, những món đồ được giữ lại vì “sẽ dùng trong tương lai” gần như chẳng bao giờ được đụng tới.

Sau hơn một tháng kiên trì, tôi đã thanh lý khoảng 60% số đồ trong nhà, từ vật dụng bếp núc, đồ trang trí đến quần áo. Không gian sống rộng rãi hơn, nhẹ nhõm hơn, và tôi còn thu về khoảng 63 triệu đồng từ việc bán lại đồ cũ.

2. Lập danh sách chi tiêu và mua sắm cùng bạn thân

Tôi từng thử lên kế hoạch chi tiêu nhiều lần nhưng đều thất bại. Dù đã liệt kê kỹ lưỡng, tôi vẫn dễ dàng thêm những thứ “muốn” vào danh sách thay vì những thứ “cần”.

Vì thế, tôi quyết định “cầu cứu” sự trợ giúp từ bạn thân - người rất lý trí trong chuyện tiền bạc. Nhờ cô ấy, tôi bắt đầu học cách đặt câu hỏi mỗi khi định mua gì đó: “Nếu không mua, cuộc sống của mình có ảnh hưởng gì không?”.

Chỉ sau hai tháng, tôi nhận ra phần lớn khoản chi trước đây của mình đều là ngẫu hứng. Tôi học cách phân biệt đâu là nhu cầu thiết thực, đâu là ham muốn bốc đồng. Việc có một người đồng hành giúp tôi bớt cảm tính, dần hình thành thói quen suy nghĩ kỹ trước khi chi tiền.

3. Khóa toàn bộ thẻ tín dụng

Tôi từng xem thẻ tín dụng là “phao cứu sinh” mỗi khi chưa có lương mà vẫn muốn mua sắm. Nhưng chính sự tiện lợi ấy khiến tôi rơi vào vòng xoáy nợ nần, trả rồi lại tiêu, mãi không thoát ra được.

Cuối cùng, tôi quyết định dùng hai tháng lương để trả hết dư nợ, rồi hủy toàn bộ thẻ tín dụng. Hai tháng đó, tôi sống cực kỳ tiết kiệm, suốt 60 ngày ấy, không có đơn hàng nào được đặt nhưng kỳ lạ là tôi vẫn… khỏe re. Nhờ thế mới hiểu, hóa ra không cần phải chi tiền mua sắm, mình vẫn sống tốt.

Và đặc biệt: Khi không còn công cụ “vay tạm”, tôi buộc phải học cách tiết kiệm thật sự. Mỗi khi có ý định mua gì, tôi đều tích góp dần. Đến khi đủ tiền, tôi lại thấy tiếc vì không muốn dùng hết số tiền dành dụm suốt mấy tháng, thế là tôi thôi mua chẳng mua nữa. Cứ thế, thói quen tích lũy hình thành một cách tự nhiên.

Tiết kiệm không phải là sống khổ sở hay ép mình quá mức. Đó là quá trình học cách kiểm soát, biết dừng lại trước khi quá muộn. Nhờ 3 thói quen tưởng chẳng thấm vào đâu, tôi không chỉ để dành được hơn 350 triệu trong một năm, mà quan trọng hơn, tôi đã học được cách tôn trọng đồng tiền và cả chính mình.