Cải thiện hiệu quả sản xuất trong Q2/2025, TCO kỳ vọng đẩy mạnh doanh thu trong Q3/2025 nhờ vụ Hè Thu và M&A thêm nhà máy

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu đạt 105,5 điểm trong tháng 6/2025, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo đang ở gần mức thấp nhất trong 5 năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục hơn 4,7 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị giảm 15,4% đạt 2,44 tỷ USD do mặt bằng giá thấp hơn.

Với bối cảnh khó khăn chung của ngành gạo, trong Q2/2025, CTCP TCO Holdings (TCO) đạt doanh thu thuần 395 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu của TCO bao gồm 92% từ mảng lương thực và phụ phẩm (kinh doanh lúa gạo), 5,2% từ vận tải và 2,7% từ mảng bất động sản cho thuê văn phòng.

Cơ cấu doanh thu trong Q2/2025 của TCO

Lợi nhuận gộp của TCO trong kỳ đạt gần 20 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời biên lãi gộp cũng tăng từ 1,29% lên 5,05%.

Theo giải trình đã công bố, TCO cho biết thời điểm Q2/2025 vừa hết vụ Đông Xuân, Công ty dành hơn một tháng để thực hiện việc bảo dưỡng máy móc chuẩn bị cho vụ Hè Thu vào đầu tháng 7/2025. Do đó, doanh thu trong Q2/2025 của TCO giảm đáng kể, nhưng nhờ giá nguyên liệu ít biến động hơn so với cùng kỳ năm trước nên hiệu quả kinh doanh đã có sự cải thiện.

Cụ thể, biên lãi gộp của mảng lương thực và phụ phẩm tăng từ 1,35% lên 2,75%. Doanh nghiệp cho biết, bên cạnh các giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất thì trong kỳ TCO cũng đang tạm giảm hoạt động thương mại để cấu trúc lại nguồn lực kinh doanh, đây cũng là yếu tố giúp tăng biên lãi gộp của Công ty (tỷ trọng từ hoạt động sản xuất cao hơn hoạt động thương mại).

Đồng thời, biên lãi gộp của vận tải cũng tăng từ 0,45% lên 6,09%. Đặc biệt mảng bất động sản cho thuê văn phòng ghi nhận biên lãi gộp gần 80%, với con số lãi gộp mang về hơn 8,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chưa phát sinh doanh thu từ mảng này, TCO mua Tòa nhà văn phòng Enterprise trong năm 2024 để thực hiện hoạt động cho thuê và chính thức ghi nhận doanh thu từ Q3/2024, đây cũng là tài sản có giá trị mà TCO dự định sẽ dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng để có vốn cho hoạt động kinh doanh lúa gạo).

Kết quả lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2025 của TCO đạt 5,4 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCO đạt doanh thu thuần 884 tỷ đồng, giảm 44%; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 38,6 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2024.

Tính đến 30/06/2025, tổng tài sản của TCO đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 47% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả cũng giảm mạnh 59% xuống mức 668 tỷ đồng. Tiền nợ vay của TCO ở mức 580 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm, trong đó gần 560 tỷ đồng tiền vay để mua Tòa nhà văn phòng Enterprise và phần còn lại là vay mua phương tiện vận tải và đầu tư đóng mới sà lan. Gần đây vào đầu tháng 7/2025, TCO vừa hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị 260 tỷ đồng để thanh toán một phần nợ vay liên quan đến mua Tòa nhà Enterprise. Đây là bất động sản đầu tư của TCO ghi nhận giá trị gần 558 tỷ đồng.

Thách thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh niên độ 2025

Về kế hoạch kinh doanh niên độ 2025, TCO đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng. Như vậy, trong hai quý đầu năm 2025, TCO đã thực hiện được 30% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Được biết đây cũng là niên độ đầu tiên để TCO chuyển giao kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/09/2025 (niên độ tiếp theo sẽ bắt đầu từ 01/10 năm này đến 30/09 năm sau). Như vậy TCO chỉ còn Q3/2025 để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đặt ra cho niên độ này.

Nhận định về khả năng thực hiện kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, đại diện Ban lãnh đạo TCO cho biết Công ty quyết tâm cao độ để hoàn tất mục tiêu của mình. Theo tiến độ này, việc đạt được kế hoạch lợi nhuận của TCO không phải là khó, nhưng để hoàn tất mục tiêu doanh thu cũng là thách thức của Công ty. Vị lãnh đạo này cho biết, Q3/2025 là cao điểm thu hoạch của vụ Hè Thu, sau khi bảo dưỡng thì nhà máy sẽ tăng công suất để đẩy mạnh sản xuất lúa gạo. Đặc biệt, vị này tiết lộ sẽ thúc đẩy thương vụ M&A thêm một nhà máy lúa gạo trong Q3/2025 để đảm bảo đạt được kế hoạch đã đề ra.

Hiện TCO đang sở hữu một nhà máy TCO Agri với công suất 1.100 tấn ngày. Thông qua nhà máy này, TCO chính thức bước vào ngành gạo ở khâu gia công (sấy, xay xát - đánh bóng) trong chuỗi giá trị gạo. Định hướng của Công ty sẽ gia tăng vị thế trong ngành bằng cách thực hiện M&A các nhà máy để tăng sản lượng gia công, đồng thời cũng sẽ tham gia các khâu khác như góp vốn mở rộng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp, đầu tư tận dụng phụ phẩm (trấu, cám gạo) để mở rộng chuỗi giá trị gia tăng. Về mục tiêu dài hạn, TCO có tham vọng sẽ vào Top 5 trong lĩnh vực lúa gạo tại Việt Nam.