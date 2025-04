Call margin gọi tên lãnh đạo các công ty bất động sản

Công ty CP Chứng khoán LP Bank (LPBS) vừa thông báo về việc sẽ bán giải chấp (call margin) 2,22 triệu cổ phiếu PDR do ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Phát Đạt (gọi tắt là Công ty Phát Đạt), kể từ ngày 10-4.

Theo đó, trong 4 phiên giao dịch giảm sàn, cổ phiếu PDR chỉ 15.000 đồng phiên 10-4 đã tăng trần trở lại, lên 16.100 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm, cổ phiếu PDR vẫn còn giảm hơn 20%.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 cho biết Công ty Phát Đạt đưa ra con số doanh thu thuần 822 tỉ đồng, giảm tới 59% so với trước kiểm toán, lợi nhuận sau thuế giảm 70% so với báo cáo tự lập, hạ từ 523 tỉ đồng xuống còn 155 tỉ đồng. Lý do chênh lệch được Cộng ty Phát Đạt giải trình là dự án Bắc Hà Thanh điều chỉnh giảm hơn 65% doanh thu từ 1.837 tỉ đồng xuống còn 639 tỉ đồng.

Đáng chú ý là gần đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định xử phạt 1,5 tỉ đồng đối với 2 người, từng làm việc tại Phát Đạt vì đã tháo túng cổ phiếu PDR.

Hai cá nhân này đã sử dụng 164 tài khoản của hàng chục người để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PDR.

Thị trường chứng khoán giảm sâu liên tục, chủ tịch doanh nghiệp bất động sản bị "call margin"

Ngoài ông chủ Công ty Phát Đạt, từ 10-4, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp (DIG) và mẹ là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) "call margin" lần lượt 1,62 triệu cổ phiếu và 1,5 triệu cổ phiếu. Một công ty chứng khoán khác cũng "call margin" hơn 4 triệu cổ phiếu của ông Cường.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, KBSV bán giải chấp cổ phiếu của ông Nguyễn Hùng Cường và người thân. Trong 2 phiên trước đó, Chứng khoán Vietcap và Chứng khoán MBS cũng đã có động thái tương tự với gia đình ông Cường với khối lượng hàng triệu đơn vị.

Trong phiên giao dịch ngày 10-4, giá mỗi cổ phiếu DIG lên 15.950 đồng, dư mua giá trần hơn 12 triệu đơn vị, giảm gần 16% so đầu năm.

Theo tài liệu đại hội cổ đông vừa công bố, DIC Corp đặt chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác công ty mẹ là 3.450 tỉ đồng, tăng trưởng 211% so năm 2024. Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất mục tiêu đạt 3.500 tỉ đồng, tăng trưởng 143%. Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ dự kiến tăng 183% lên 950 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 354% lên 718 tỉ đồng; tỉ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 từ 7-10%.