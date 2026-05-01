Cấm xe ra bãi tắm đẹp nhất Cát Bà

Theo Nguyễn Hoàn | 01-05-2026 - 16:10 PM | Lifestyle

UBND Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng vừa lên phương án cấm ô tô, xe máy, xe điện du lịch lưu thông trên đường Cát Tiên nối ra bãi tắm Cát Cò 1, 2; cấm các phương tiện dừng đỗ ở vỉa hè dọc đường nối ra bãi tắm Cát Cò 3 nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc dịp cao điểm du lịch hè.

UBND Đặc khu Cát Hải vừa triển khai phương án tổ chức giao thông tuyến đường dẫn ra các bãi tắm đẹp nhất trên đảo Cát Bà .

Theo đó, trong khung giờ cao điểm 5h30-18h30 kể từ ngày 30/4-5/9/2026 , Đặc khu Cát Hải sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô và xe 4 bánh gắn động cơ chở người (xe điện du lịch) hoạt động trên tuyến đường Cát Tiên, đường ra bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2.

Phương án này không áp dụng đối với chuyên chở hàng hóa, thực phẩm thiết yếu của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và phương tiện của công nhân viên, khách lưu trú tại các khách sạn khu vực bãi tắm Cát Cò 1 , Cát Cò 2.

Đặc khu Cát Hải cũng cấm phương tiện giao thông đỗ ở khu vực vỉa hè từ khách sạn Hùng Long đến bãi tắm Cát Cò 3.

Khu vực đường dẫn ra bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 (Đặc khu Cát Hải) luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện và khách du lịch ra tắm biển giờ cao điểm.

UBND Đặc khu Cát Hải yêu cầu các phòng chuyên môn thiết lập hệ thống biển báo hiệu giao thông, hướng dẫn phân luồng từ xa và bố trí các điểm trung chuyển hợp lý để các doanh nghiệp vận tải, lữ hành đưa đón khách bằng xe trung chuyển hoặc phương tiện phù hợp.

Tổ chức cắm bổ sung biển báo, kẻ vạch sơn chỉ dẫn các điểm đón, trả khách theo quy định tại chân dốc Cát Cò 1, Cát Cò 2 đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng công an địa phương tổ chức lực lượng thường trực để hướng dẫn, điều tiết hoạt động của các phương tiện giao thông. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Các doanh nghiệp quản lý các khu nghỉ dưỡng chủ động bố trí bãi đỗ xe trong phạm vi khuôn viên do đơn vị quản lý. Quán triệt cán bộ, nhân viên không để phương tiện trên vỉa hè tuyến đường Cát Tiên. Phối hợp với lực lượng liên ngành bố trí các điểm trung chuyển hợp lý và tổ chức phương tiện trung chuyển phục vụ đón, trả khách.

Khu vực các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 là điểm du lịch trọng điểm, lượng khách tăng cao vào mùa du lịch, đặc biệt trong các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh du lịch địa phương.

Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5

Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5 Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình đang đi du lịch

Lời khuyên cho các gia đình đang đi du lịch Nổi bật

Quá mệt để nghĩ đến chuyện giàu, giờ thà tiêu tiền cho nhàn thân

Quá mệt để nghĩ đến chuyện giàu, giờ thà tiêu tiền cho nhàn thân

16:05 , 01/05/2026
Nghệ sĩ xây biệt thự 6 tầng, trăm tỷ đồng ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, cưới một viện trưởng

Nghệ sĩ xây biệt thự 6 tầng, trăm tỷ đồng ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, cưới một viện trưởng

14:48 , 01/05/2026
Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

14:43 , 01/05/2026
Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

14:10 , 01/05/2026

