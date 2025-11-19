Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

19-11-2025 - 09:58 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thông qua hệ thống camera AI, TPHCM phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông. Trong số này, các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy ngược chiều...

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ khi triển khai đến nay, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện tổng cộng 5.898 trường hợp vi phạm giao thông.

Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM- Ảnh 1.

CSGT TPHCM kiểm soát giao thông qua hệ thống camera AI.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đều đã được PC08 chuyển thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu phối hợp xử lý

Các lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận chủ yếu tập trung vào người đi xe máy, bao gồm: Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định...

Đáng chú ý, hệ thống camera AI có khả năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc trên cùng một phương tiện.

Ngay sau khi phát hiện có hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống và CSGT tiếp nhận, phân tích. Trong vòng 10 ngày, thông báo "phạt nguội" sẽ được chuyển phát đến người dân. Thời gian nhận giấy "phạt nguội" tùy thuộc vào hệ thống chuyển phát thư.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.

Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.

Tuyến Đường Chính

Số Lượng Điểm

Các Giao Lộ/Điểm Cụ Thể Lắp Camera AI

Điện Biên Phủ

9 điểm

Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng; Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông; Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan; Điện Biên Phủ - Trương Định; Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo; Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn; Điện Biên Phủ - Pasteur; Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch; Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng.

Nguyễn Thị Minh Khai

5 điểm

Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur; Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi; Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng; Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Võ Thị Sáu

5 điểm

Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng; Võ Thị Sáu – Pasteur; Võ Thị Sáu - Trương Định; Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan; Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông.

Đặng Thúc Vịnh

4 điểm

Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký; Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng; Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân; Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.

Xô Viết Nghệ Tĩnh

3 điểm

Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc; Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân.

Nguyễn Thị Định

3 camera

Nguyễn Thị Định - Đường A.

Các Điểm Khác

2 điểm

Ngã tư Bình Thái; Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào Tòa The Manor.

Thị trường TMĐT Việt Nam bước sang giai đoạn mới: 'Siết chặt' chất lượng

Theo Nguyễn Dũng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 quý 3/2025: Trong khi Việt Nam giữ vững 'ngôi vương', kinh tế một quốc gia đang chìm trong đà suy giảm kéo dài

Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 quý 3/2025: Trong khi Việt Nam giữ vững 'ngôi vương', kinh tế một quốc gia đang chìm trong đà suy giảm kéo dài Nổi bật

Việt Nam sở hữu công trình 800 tỷ dài nhất thế giới, "phá đảo" kỷ lục của Trung Quốc

Việt Nam sở hữu công trình 800 tỷ dài nhất thế giới, "phá đảo" kỷ lục của Trung Quốc Nổi bật

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

09:32 , 19/11/2025
Đề xuất sử dụng 0,1% thuế giá trị gia tăng để "thưởng" cho người tiêu dùng

Đề xuất sử dụng 0,1% thuế giá trị gia tăng để "thưởng" cho người tiêu dùng

09:31 , 19/11/2025
Đặc khu kinh tế sở hữu sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sắp có một dự án đặc biệt, chưa từng thấy

Đặc khu kinh tế sở hữu sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sắp có một dự án đặc biệt, chưa từng thấy

09:00 , 19/11/2025
Bộ Tài chính đề xuất quy định kế toán theo ba nhóm doanh thu cho hộ kinh doanh

Bộ Tài chính đề xuất quy định kế toán theo ba nhóm doanh thu cho hộ kinh doanh

08:16 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên