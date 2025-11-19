Đặc khu kinh tế sở hữu sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sắp có một dự án đặc biệt, chưa từng thấy

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược quan trọng đối với Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, Vân Đôn có Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là công trình có tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được phê duyệt là cảng hàng không đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp II, có khả năng đón các tàu bay lớn như B777, B747, A350 - điều mà những sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cần Thơ mới có thể đáp ứng được.

Điều này đã tạo điều kiện cho Vân Đồn có một sự khác biệt lớn, nổi trội so với các vùng đất khác. Vân Đồng được định hướng hình thành, phát triển trở thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có sức mạnh cạnh tranh toàn cầu và trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới của cả nước.

Một góc đặc khu Vân Đồn.

Mới đây, Tập đoàn Haeco, có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đã có buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Tại buổi làm việc này, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco, cho biết doanh nghiệp này cùng Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cách đây không lâu, Haeco cũng đã ký hợp đồng 15 năm với đối tác Mỹ nhằm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp bảo dưỡng Vân Đồn. Điều này giúp mở ra nhiều cơ hội về triển vọng cũng như hợp tác giữa tập đoàn với các đối tác của Việt Nam cũng như đối tác tại các nước khác.

Đồng thời, lãnh đạo của Haeco mong muốn Việt Nam tạo thuận lợi cho tập đoàn, nhất là các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê mặt bằng, visa, xuất nhập cảnh, nhà ở với chuyên gia, cung cấp nguồn nhân lực...

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đáp lại đề nghị này, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Theo ông, tất cả ngành, lĩnh vực công nghệ cao, gồm sửa chữa máy bay, đều có chính sách ưu tiên, ưu đãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn, đồng thời mong muốn Tập đoàn quan tâm đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ bởi người lao động Việt Nam hiện nay có đủ khả năng đảm nhận cũng như thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.