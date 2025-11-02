Camera AI tại TP Hồ Chí Minh giúp hạn chế vi phạm hiểu quả gấp 3 lần

Số trường hợp vi phạm giảm gấp 3 lần

Từ ngày 1/9, TP Hồ Chí Minh triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông. Hệ thống có khả năng phát hiện lỗi, đọc biển số bằng công nghệ ANPR để nhận diện phương tiện. Dữ liệu bao gồm thời gian, hình ảnh và chú thích chi tiết về trường hợp vi phạm được gửi về Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) để xác minh, loại trừ các trường hợp đặc biệt như nhường đường cho xe ưu tiên.

Camera AI ghi nhận các lỗi phổ biến gồm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường/ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. (Ảnh: Phương Nghi)

Trong tháng đầu tiên triển khai, hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông tại TP Hồ Chí Minh đã bị xử phạt qua hệ thống camera AI. Ông Trần Ngọc Long (60 tuổi), ngụ tại nhà số 430 Điện Biên Phủ, đoạn đường giới hạn một chiều, cho biết từ khi ứng dụng hệ thống này, tình trạng chạy ngược chiều đã giảm rõ rệt.

"Người dân biết có camera AI canh chừng 24/24 nên không dám chạy sai, chấp nhận mất thời gian vì sợ… mất tiền. Nhờ vậy mà hạn chế được nhiều vụ va chạm, tai nạn xe", ông Long nói.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng cao. Trong tháng thứ hai vận hành hệ thống camera AI, số trường hợp vi phạm giảm còn khoảng 1.000, tức giảm gần ba lần so với tháng đầu tiên.

Dù “thoát” được CSGT, các hành vi vi phạm vẫn bị camera AI ghi lại và xử lý sau. Người dân không còn dám “lách luật” trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phương Nghi)

Không chỉ người dân sinh sống dọc các tuyến đường, nhiều tài xế, nhân viên giao hàng cũng thay đổi thói quen sau khi hệ thống camera AI được lắp đặt. Ông Phan Văn Tú (45 tuổi), nhân viên giao hàng, cho biết: "Trước đây khi có đơn gấp, tôi từng leo lề để né kẹt xe. Nhưng giờ không dám nữa vì biết chắc sẽ bị 'tóm', nên lúc nào cũng tuân thủ đúng luật".

Theo PC08, hệ thống camera AI có thể ghi nhận đồng thời nhiều phương tiện và hành vi vi phạm. Nhờ đó, tỉ lệ phát hiện và xử phạt đạt gần như tuyệt đối, vượt trội so với hình thức tuần tra thủ công và các hệ thống camera trước đây.

Mong chờ tuyên truyền và áp dụng rộng rãi

Với hiệu quả bước đầu, nhiều người kỳ vọng hệ thống camera AI sẽ được mở rộng trên toàn TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để công nghệ này phát huy tối đa tác dụng, người dân cần được hướng dẫn cách tra cứu và tiếp cận thông tin xử phạt.

Bà Lê Khánh An (67 tuổi), cho biết vẫn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh hoặc ứng dụng trực tuyến. "Tôi nghe nói có thể tra cứu lỗi vi phạm qua mạng, nhưng không biết thao tác ở đâu. Con cháu bận, tôi cũng ngại nhờ. Nếu bị phạt mà không biết thì rất lúng túng", bà An tâm sự.

Cùng chung hoàn cảnh, ông Lê An Hòa (71 tuổi), cho biết: "Tôi lớn tuổi rồi, chỉ biết nghe điện thoại và nhắn tin. Khi nhận thông báo phạt qua mạng, tôi không biết mở ở đâu để xem. Nếu có hướng dẫn cụ thể hơn hoặc hỗ trợ tại chỗ thì người già như tôi sẽ dễ làm hơn".

Nhìn chung, hệ thống camera AI đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm vi phạm giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh. Điều này đồng thời phù hợp với chủ trương TP Hồ Chí Minh là từng bước giảm lực lượng tuần tra trực tiếp, thay thế bằng quản lý, giám sát tự động.

Song song đó, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số, giúp việc xử lý vi phạm qua camera AI và các hoạt động quản lý giao thông trở nên nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Người dân có thể tra cứu lỗi vi phạm trên hệ thống VNeTraffic

Hiện lực PC08 đang nâng cấp hệ thống để AI nhận diện hành vi vi phạm chính xác hơn, giảm khâu kiểm duyệt thủ công. Khi hoàn thiện, dữ liệu có thể được xử lý gần như tự động, giúp rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót.

Bộ Công an cũng đang triển khai Đề án quy hoạch trung tâm chỉ huy giao thông toàn quốc, gồm trung tâm cấp 1 đặt tại Cục Cảnh sát giao thông, kết nối với 34 trung tâm cấp tỉnh, thành. Hình ảnh thu được không chỉ phục vụ xử lý vi phạm mà còn hỗ trợ công tác điều hành và quản lý giao thông.