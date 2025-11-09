Campuchia bắt giữ 658 nghi phạm trong chiến dịch truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến

Cho đến nay, Campuchia đã trục xuất hơn 15.000 người nước ngoài liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Khmer Times)

Theo ông Touch Sokha - Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, chiến dịch được tiến hành ngày 4/11 bởi Ủy ban phòng chống tội phạm công nghệ của Bộ Nội vụ, phối hợp với Cảnh sát quốc gia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát tỉnh.

Địa điểm đầu tiên bị khám xét là một tòa nhà nằm trên tuyến đường bê tông thuộc làng Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 57 người nước ngoài, trong đó có 15 phụ nữ, thuộc 6 quốc tịch khác nhau, cùng 12 người Campuchia làm công việc vệ sinh, bảo vệ và phiên dịch.

Địa điểm thứ hai là tòa nhà đôi cao 9 tầng trên đường Kampong Spean, cũng thuộc khu vực Bavet Kandal. Tại đây, nhà chức trách phát hiện thêm 601 người nước ngoài mang 4 quốc tịch khác nhau, bị tình nghi tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Ông Touch Sokha cho biết, qua kiểm tra hiện trường và giám định ban đầu, cơ quan điều tra xác định tòa nhà thứ nhất được sử dụng làm nơi tổ chức các vụ lừa đảo mạo danh cảnh sát để đe dọa nạn nhân. Trong khi đó, tòa nhà thứ hai là trung tâm điều hành nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, như giả mạo đầu tư sinh lời cao, tạo hình ảnh giao dịch ngân hàng giả, giả danh tình cảm để chiếm đoạt tài sản, tổ chức đăng ký chạy marathon ảo, và sử dụng công nghệ AI "deep fake" để làm giả hình ảnh, video nhằm đánh cắp danh tính.

Hình ảnh về cuộc đột kích các trung tâm lừa đảo tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng vừa qua (Ảnh: Khmer Times)

Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh rằng, theo chính sách chỉ đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, nước này đang tăng cường thực thi pháp luật đối với các hành vi gian lận trực tuyến. Những đối tượng bị bắt giữ sẽ bị truy tố trước pháp luật và thực hiện thủ tục trục xuất về nước. Đồng thời, Campuchia cũng hợp tác chia sẻ thông tin với các quốc gia trong và ngoài khu vực để truy tìm và triệt phá các đường dây cầm đầu.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết, chiến dịch lần này thể hiện "ý chí kiên định và nỗ lực thực chất của Campuchia trong việc góp phần giải quyết thách thức toàn cầu về tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia".

Cho đến nay, Campuchia đã trục xuất hơn 15.000 người nước ngoài liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2025, Cảnh sát quốc gia đã điều tra và triệt phá 48 vụ án sử dụng công nghệ để lừa đảo, đồng thời trục xuất tổng cộng 2.722 người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Campuchia.