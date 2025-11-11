Campuchia vừa có sản vật top 1 thế giới: “Đất nước chùa tháp” 7 lần làm nên kỳ tích

Đó là gạo .

Tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia (từ ngày 7 - 9/11), gạo ST25 của Việt Nam cùng với gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc đồng giành giải nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025. Hội thi năm 2025 có nhiều quốc gia đem gạo dự thi, gồm chủ nhà Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Philippines...

Theo tờ Khmer Times, đây là lần thứ 7 gạo của Campuchia được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá này, sau các năm 2012, 2013, 2014, 2018, 2022 và 2024.

Bộ Thương mại Campuchia nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng: "Việc giành được giải thưởng này là kết quả của sự làm việc chăm chỉ của những người nông dân Campuchia đã cùng nhau hợp tác để sản xuất ra loại gạo chất lượng cao, dẫn đến sự công nhận quốc tế về giá trị cũng như sự xuất sắc của loại gạo này".

Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu là sự kiện toàn cầu thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo ngành lúa gạo và các bên liên quan tham gia vào sản xuất, thương mại, hậu cần và tiêu dùng.

Sự thành công liên tục của Campuchia tại cuộc thi này đã thúc đẩy thương hiệu gạo của nước này trên thị trường toàn cầu, đòng thời tăng cường niềm tin của người tiêu dùng quốc tế.

Đây là lần thứ 7 gạo của Campuchia được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá này. Ảnh: AKP

Theo báo cáo của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), trong 9 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã xuất khẩu 596.341 tấn gạo xay xát, tăng 33,7% so với 445.913 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia tại thị trường Mỹ đạt 408 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, Campuchia còn thu được khoảng 1,209 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu qua qua biên giới (với 5,24 triệu tấn).

Việt Nam đồng giải nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” với Campuchia

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua – cha đẻ của giống gạo ST25 (hàng trước bên phải) cùng đoàn Việt Nam nhận giải "Gạo ngon nhất thế giới" cho sản phẩm ST25 tại cuộc thi năm 2025. Ảnh: NVCC

Cùng với Campuchia, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đã xuất sắc đồng giải nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”. Đây là lần thứ ba gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam được vinh danh ở vị trí cao nhất (sau các năm 2019 và 2023), bên cạnh hai lần đạt giải nhì (vào năm 2020 và 2022). Thành tích top 1 thế giới của gạo ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo chất lượng cao toàn cầu.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới là sự kiện quốc tế thường niên do The Rice Trader tổ chức từ năm 2009. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những xu hướng và định hướng mới cho thị trường lúa gạo toàn cầu. Đến năm 2019, tại Hội nghị Gạo Thế giới TRT lần thứ 11 ở Philippines, Việt Nam lần đầu tiên giành giải thưởng cao nhất với giống gạo ST25.