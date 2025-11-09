"Viên ngọc quý" của Việt Nam và Campuchia vừa được vinh danh Top 1 thế giới: Nước ta 3 lần lập kỳ tích

Đó là gạo ST25.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 (diễn ra từ ngày 7 – 9/11), cuộc thi vinh danh loại gạo ngon nhất thế giới do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Theo kết quả từ ban tổ chức, top 3 của năm nay bao gồm Việt Nam, Campuchia và Philippines. Trong đó, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025. Đây cũng chính là lần thứ ba gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất, sau hai lần vào các năm 2019 và 2023.

Theo báo Tuổi trẻ, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - cha đẻ giống gạo ST 25 cho biết, hội thi năm nay có nhiều quốc gia đem gạo dự thi, bao gồm chủ nhà Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Úc, Ấn Độ, Philippines...

Theo kỹ sư Hồ Quang Cua, với việc liên tục nằm trong top những loại gạo ngon nhất thế giới trong nhiều năm qua, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sản xuất gạo Ông Cua ST25 cũng đã chia sẻ về hành trình nghiên cứu cũng như phát triển các giống lúa thơm ST chất lượng cao trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là tác động tích cực của giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới".

Bên cạnh dó, doanh nghiệp này còn chia sẻ những tác động lan tỏa từ việc giúp tăng thu nhập cho nông dân đến việc giúp xây dựng thương hiệu "Gạo chất lượng cao của Việt Nam", cũng như hành trình mở cửa "những thị trường khó tính" như Mỹ, Nhật, châu Âu và Úc...

Gạo ST25 của Việt Nam có đặc điểm gì?

Gạo ST25 của Việt Nam 3 lần được vinh danh là "Gạo ngon nhất thế giới". Ảnh: VGP

Gạo ST25 được coi như "viên ngọc quý" của nền nông nghiệp Việt Nam. Gạo ST25 trở thành thương hiệu của hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây. Thậm chí, nguồn cung của loại gạo này thường xuyên rơi vào cảnh không đủ cầu cả nội địa và xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Úc... Đáng chú ý, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ mạnh nhất của loại gạo này.

Trên thực tế, gạo ST25 là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, chọn lọc và cải tạo giống do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng cộng sự thực hiện. Cụ thể, kể từ những năm 1990, nhóm của ông Cua đã bắt đầu lai tạo các giống lúa mới mang thương hiệu ST (Sóc Trăng). Trải qua nhiều năm, kết quả là các giống lúa ST3, ST5, ST10, ST20, ST24 lần lượt ra đời, từ đó tạo nền tảng để phát triển giống ST25.

Theo đó, giống ST25 được lai tạo từ nhiều giống lúa khác nhau, kế thừa các ưu điểm nổi bật của giống bố mẹ. Loại gạo này có hạt thon dài, trắng trong, không bạc bụng. Khi nấu chín, cơm dẻo vừa, thơm hương lá dứa, cốm non và có vị ngọt đậm đà. Thậm chí, ngay cả khi để nguội, cơm ST25 vẫn còngiữ được độ dẻo và hương vị đặc trưng. Đây chính là yếu tố giúp chinh phục người tiêu dùng trong nước và giới ẩm thực quốc tế.