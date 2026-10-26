Căn biệt thự của nữ diễn viên quá cố Châu Hải My được rao bán với giá 117 tỷ đồng

Châu Hải My qua đời ngày 11/12/2023 ở tuổi 57 sau một cơn đau tim đột ngột. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả tiếc thương, đặc biệt là những người từng yêu mến hình tượng Chu Chỉ Nhược do cô thể hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sau khi các công việc hậu sự và thủ tục thừa kế được giải quyết, căn biệt thự tại Bắc Kinh được gia đình đưa lên thị trường bất động sản.

Nơi ở rộng gần 500m² từng gắn bó với những năm tháng cuối đời của Châu Hải My tại Bắc Kinh đang được rao bán với giá 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng). Ngôi nhà nằm ở Thuận Nghĩa, nơi Châu Hải My đã sinh sống gần 20 năm, không chỉ gây chú ý bởi giá trị bất động sản mà còn bởi những dấu ấn riêng trong cuộc sống của minh tinh màn bạc một thời.

Theo thông tin được công bố, căn nhà nằm trong khu MOMA Vạn Vạn Thụ, đây là khu vực có môi trường sống tương đối yên tĩnh, phù hợp với những người muốn tránh xa sự ồn ào của trung tâm thành phố. Châu Hải My mua biệt thự vào năm 2004 với giá 3 triệu tệ (khoảng 11,7 tỷ đồng), sau khi chuyển từ Hong Kong đến Bắc Kinh sinh sống với bạn trai. So với mức giá rao bán hiện tại, giá trị căn nhà đã tăng lên đáng kể.

Không gian biệt thự được chú ý bởi sự kết hợp giữa kiến trúc mang nét cổ điển và phong cách sinh hoạt hiện đại. Khu vực cổng vào tạo cảm giác riêng tư, với những chi tiết trang trí tinh tế, lối đi lát đá và cây xanh bao quanh. Bên trong, phòng khách rộng rãi, thoáng sáng, được giới thiệu là có những tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc. Những khung cửa kính lớn giúp kết nối không gian sinh hoạt với cảnh quan bên ngoài, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Khu bếp được mô tả có thiết kế hiện đại, thuận tiện cho việc nấu nướng và sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, điều khiến căn biệt thự trở nên đặc biệt không hẳn nằm ở những tiện nghi sang trọng, mà là khu vườn rộng, nơi Châu Hải My dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau và nuôi thú cưng.

Ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Sương từng biến một phần sân vườn thành khu trồng cà chua và các loại rau xanh. Cô cũng nhận nuôi nhiều chó mèo bị bỏ rơi, chăm sóc chúng như những thành viên trong gia đình. Với Châu Hải My, căn biệt thự không đơn thuần là nơi ở của một ngôi sao nổi tiếng, mà còn là chốn bình yên để cô sống theo nhịp điệu riêng, tránh xa những áp lực của ngành giải trí.

Sau khi chia tay bạn trai vào năm 2016, Châu Hải My vẫn tiếp tục sống tại đây. Cô duy trì công việc diễn xuất, đồng thời dành phần lớn thời gian còn lại cho thú cưng, việc làm vườn và những sở thích cá nhân. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ hình ảnh tuyết phủ trong sân nhà cùng những khoảnh khắc đời thường bên đàn chó mèo. Những hình ảnh ấy phần nào cho thấy cuộc sống giản dị, yên tĩnh mà cô lựa chọn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Mẹ của Châu Hải My hiện sinh sống tại Hong Kong, trong khi việc duy trì một căn biệt thự lớn ở Bắc Kinh đòi hỏi chi phí và công sức đáng kể. Vì vậy, việc bán nhà được xem là phương án xử lý tài sản phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Những thú cưng mà Châu Hải My để lại cũng đã được bạn bè yêu động vật tiếp nhận chăm sóc.

Từ một căn biệt thự được mua để bắt đầu cuộc sống mới tại Bắc Kinh, nơi đây đã trở thành không gian lưu giữ gần 20 năm ký ức của Châu Hải My. Dù ngôi nhà có thể sớm thuộc về chủ nhân mới, những hình ảnh về khu vườn, đàn thú cưng và cuộc sống bình dị của nữ diễn viên vẫn là một phần ký ức khó quên đối với người hâm mộ.