Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'

07-08-2025 - 08:28 AM | Bất động sản

Dự án khu phố Khang Thị nằm mặt đường chính ngay trung tâm tỉnh Vĩnh Long, với 42 căn nhà liền kề xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Sau khi không khởi tố hình sự, địa phương chuyển sang xử lý bằng các thủ tục để tiếp tục cho tồn tại. Tuy nhiên, hiện việc xử lý gặp khó khi người đại diện của chủ đầu tư không có mặt ở địa phương.

Khu phố Khang Thị do Công ty TNHH Địa ốc P&G (trụ sở tại phường 8, TP. Vĩnh Long cũ) đầu tư xây dựng ngay mặt đường Nguyễn Huệ (TP. Vĩnh Long cũ).

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 1.

Cổng vào khu phố Khang Thị nằm trên đường Nguyễn Huệ - trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Dù chưa có giấy phép xây dựng , giấy phép đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở), Công ty TNHH Địa ốc P&G vẫn xây 42 căn nhà liền kề (một trệt 2 lầu), mỗi căn từ 220-240 m2, kèm hạ tầng giao thông, kỹ thuật, cây xanh đầy đủ. Tổng diện tích xây dựng sai phạm hơn 4.200m2. Do vậy, ông Phạm Xuân Giang - đại diện Công ty TNHH Địa ốc P&G đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng các căn nhà trên.

Trong 42 căn biệt thự không phép trên, có 29 căn đã bán cho 21 khách hàng. Những người mua đã thanh toán hơn 90% tiền mua nhà, với tổng số tiền khoảng 109 tỷ đồng. Một trong những người đã mua nhà Khu phố Khang Thị cho biết giá mỗi căn liền kề tại đây hơn 5 tỷ đồng (năm 2022).

Phải tới tháng 10/2022, sở ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long mới phát hiện khu đô thị này xây không phép và tiến hành thanh kiểm tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, xử phạt hành chính... Giữa năm 2024, Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản kết luận không khởi tố vụ án. Sau khi họp với các sở ngành, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý về thủ tục để cho tồn tại.

Theo tìm hiểu của PV , sau khi chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính và làm một số thủ tục để cấp phép bổ sung cho dự án, dù thủ tục chưa xong nhưng từ cuối năm 2024, cơ quan chức năng địa phương không liên lạc được chủ đầu tư, người đại diện cũng vắng mặt tại địa phương.

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho hay, do vi phạm lớn nên để gỡ khó cho dự án cần xin ý kiến cấp thẩm quyền. Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về hướng xử lý dự án.

Một số hình ảnh Khu phố Khang Thị xây không phép tại trung tâm Vĩnh Long:

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 2.

Sau khi bị phát hiện xây không phép cả khu đô thị, chủ đầu tư đã bị xử phạt hành chính.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 3.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 4.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 5.

Mỗi căn nhà liền kề có giá khoảng 5 tỷ đồng thời điểm năm 2022.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 6.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 7.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 8.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 9.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 10.

Sau thời gian dài chờ xử lý vi phạm, một số vị trí tại các căn nhà liền kề đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, thiếu an toàn.

Cận cảnh 42 căn nhà liền kề xây không phép, chủ đầu tư 'biến mất'- Ảnh 11.

Một số người mua nhà trong dự án Khu phố Khang Thị rao cho thuê lại nhà làm nơi để xe, nhà kho.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

