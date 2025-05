Cận cảnh bãi xe lậu nộp tiền 'bảo kê' cho Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Nhận hối lộ" xảy ra tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Các bị can bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Xuân Chinh (SN 1976, là Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978, là Cán bộ hợp đồng UBND phường Hoàng Liệt), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1987, cán bộ Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt) và Đinh Thị Vân Anh (SN 1988, kế toán UBND phường Hoàng Liệt đến tháng 12/2024).